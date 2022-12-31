تشافي: التعادل خطأ برشلونة وهذا ما قلته للحكم!

تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة يعلق على التعادل مع إسبانيول في الديربي.

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن التعادل مع إسبانيول في ديربي كتالونيا كان خطأ فريقه وليس أي شخص آخر.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها "آس" عقب المباراة: "التعادل هو خطأنا، يمكننا أن نتحدث عن الحكم وعن ألف أمر آخر، لكننا في النهاية أخطأنا عندما لم نحرز كل تلك الفرص ولم نملك فاعلية كافية، هذا يحدث".

وأضاف: "ماتيو لاهوز يسيطر على المباريات ويتحكم فيها، لكن اليوم فقد التحكم، وأشهر الكثير من البطاقات وقلت له ذلك في النهاية".

وأكمل: "ركلة الجزاء لم يقف فيها التوفيق في جانبنا، إسبانيول لم يهاجم إلا نادرًا لكن هذا ما حدث، التعادل في النهاية حدث بسبب الأخطاء التي وقعنا فيها".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتشارك النادي الكتالوني القمة مع ريال مدريد بنفس عدد النقاط بنهاية العام.