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الدوري الإنجليزي الممتاز

تشارلي أوستن يعزز سجله الذهبي أمام آرسنال

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Getty Images
تشارلي أوستن يمتلك سجلًا ذهبيًا أمام آرسنال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عزز تشارلي أوستن من سجله الذهبي أمام آرسنال في البريميرليج، بإحرازه الهدف الثالث لساوثامبتون خلال مواجهة الطرفين التي انتهت بانتصار أصحاب ملعب سانت ماري بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتوقف سلسلة انتصارات المدفعجية.

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ولعب أوستن صاحب الـ29 عامًا 5 مباريات أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي نجح في التسجيل خلالها جميعًا، ولا يتفوق عليه في هذا السجل سوى رحيم ستيرلينج الذي واجه بورنموث 6 مرات نجح في التسجيل خلالها جميعًا.

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وتوقف رصيد رجال المدرب أوناي إيمري بتلك الخسارة وهي الأولى بعد 15 مباراة عند 34 نقطة يحتلون بها المركز الخامس وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي في الصدارة، وسيلعب الفريق أمام بيرنلي في الجولة القادمة.

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