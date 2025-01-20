تشابي ألونسو يشعل حماس جماهير ريال مدريد: الوقت يمر لكن الشغف لا يقل!

ألونسو يثير حماس جماهير الميرينجي...

أشعل تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن، حماس جماهير ريال مدريد، وزاد التكهنات حول مستقبله، في ظل ارتباطه بتدريب الميرينجي، في حال رحيل كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق الحالي.

وينتهي عقد ألونسو، مع ليفركوزن، في صيف 2026، وبحسب التقارير الصحفية، فإنه المرشح الأول لتدريب ريال مدريد، في حال رحيل أنشيلوتي.

ونقل فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تصريحات للمدرب الإسباني يتحدث فيه عن مستقبله وكتب: "شائعات ريال مدريد؟ أنا هادئ في الوقت الحالي".

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وتابع: "لدي ما يكفي من الأشياء التي أقلق بشأنها، الأمر لا يشغل بالي في الوقت الحالي، الوقت يمر منذ رحيلي عن الفريق ولكن الشغف لا يقل، علاقتنا قوية للغاية هذا واضح للجميع، ولكن حاليًا تركيزي كله منصب مع ليفركوزن.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت أن كارلو أنشيلوتي قد قرر أن يكون الموسم الجاري هو الأخير له في صفوف ريال مدريد وسيرحل عن الفريق في الصيف.