نبأ مزعج لتشابي ألونسو .. الكشف عن مدة غياب جود بيلينجهام عن ريال مدريد بعد "الجراحة المؤجلة"

شهر كامل بدون حركة للإنجليزي!

كشفت تقارير صحفية، عن موقف النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد من اللحاق بمباريات الفريق في الأسابيع الأولى من الدوري الإسباني.

ماذا حدث؟

جود بيلينجام يستعد أخيرًا للخضوع لعملية جراحية في الكتف، بعد أن عانى من إصابة مزمنة منذ نوفمبر 2023 إثر سقوط سيئ في مباراة ضد رايو فاييكانو.

ورغم أن الإصابة كانت تستدعي التدخل الجراحي منذ البداية، إلا أن جدول المباريات المزدحم دفعه لتأجيل العملية، حيث شارك في بطولات الدوري الإسباني، دوري الأبطال، كأس الملك، يورو 2024، تصفيات كأس العالم، وكأس العالم للأندية، وهو يرتدي دعامة خاصة لتثبيت الكتف وتخفيف الألم..

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وفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن العملية ستُجرى باستخدام تقنية المنظار، وهي طريقة "طفيفة التوغل" وذات "نسبة نجاح عالية"، بحسب التقارير الطبية.

وأظهرت الفحوصات عدم وجود ضرر في العظام، ما يسمح بإصلاح الأربطة دون تدخل جراحي كبير.

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خطة محكمة من ريال مدريد

ريال مدريد وضع خطة دقيقة لتعافي اللاعب وتأهيله للمشاركة، حيث من المتوقع أن يعود إلى التدريبات في منتصف أكتوبر، لكن مشاركته في المباريات الرسمية قد تتأخر حتى نوفمبر، خصوًصا أن استعادة الثقة البدنية بعد إصابة طويلة تتطلب وقتًا إضافيًا.

ويمثل غياب بيلينجهام ضربة قاصمة لخطة المدر تشابي ألونسو، حيث ستؤثر على بداية موسم الفريق، خصوصًا في ظل اعتماد المدرب عليه كلاعب محوري في خط الوسط.

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الخطة الزمنية لعودة بيلينجهام

العملية ستُجرى في منتصف يوليو، وسيُطلب من بيلينجهام ارتداء حمالة كتف لمدة شهر كامل، على أن تستغرق فترة التعافي من 3 إلى 4 أشهر.

هذا يعني أن النجم الإنجليزي سيغيب عن بداية موسم 2025-2026، بما في ذلك مباراة ريال مدريد الافتتاحية في الدوري الإسباني ضد أوساسونا يوم 19 أغسطس، وكذلك عن مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا التي تبدأ في منتصف سبتمبر.