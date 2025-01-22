تشابي ألونسو يظهر في مقر تدريبات ريال مدريد وباير ليفركوزن يشكر بطل إسبانيا

ألونسو سيصبح مدربًا لريال مدريد...

ظهر تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني اليوم في مقر تدريبات ريال مدريد بعدما سمح النادي الإسباني لنظيره الألماني بالتدرب هناك اليوم الأربعاء.

بطل ألمانيا كان قد خسر أمام أتلتيكو مدريد 2-1 مساء أمس في العاصمة الإسبانية، ضمن الجولة السابعة وقبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وقد فضل المدرب الإسباني عدم العودة إلى ألمانيا اليوم بل التدرب في إسبانيا.

وسمح ريال مدريد لباير ليفركوزن بإقامة التدريب اليوم في مدينته الرياضية، وقد وجه النادي الألماني الشكر لنظيره الإسباني على تلك اللفتة الرائعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ألونسو أحد أقوى المرشحين لخلافة كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد، خاصة بعد نجاح تجربته الألمانية وقيادته ليفركوزن للفوز بلقب البوندسليجا الموسم الماضي.

خسارة باير ليفركوزن أمس جمدت رصيده عند 13 نقطة في المركز السادس في مرحلة الدوري من دوري الأبطال، فيما يستعد ريال مدريد لإحياء فرصه في التأهل إلى دور الـ16 بمواجهة ريد بول سالزبورج مساء اليوم.