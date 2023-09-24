"تسلحوا بالقرآن الكريم وإلا.." .. تحذير للاتحاد قبل مواجهة الأهلي

تحذير ليس عبثًا، إنما من واقع تجربة: "على الاتحاد أن يحذر لعنة الأهلي!"

من واقع خبرته، وجه أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني الأسبق للزمالك المصري، تحذيراته لنادي الاتحاد السعودي قبل المواجهة المحتملة له أمام الأهلي المصري، في كأس العالم للأندية السعودية 2023م.

العميد يشارك في هذه النسخة من المونديال بصفته بطل دوري روشن السعودي ومستضيف البطولة، إذ يفتتح مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والفائز من بينهما يلتقي بالأهلي؛ بطل دوري أبطال إفريقيا.

وحول هذه المباراة المحتملة، قال ميدو، خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "لا بد على الاتحاد أن يكون حذرًا الفترة المقبلة مع وقوعه في طريق الأهلي المصري في المونديال، سيتعرض لاعبوه لكم من الإصابات الفترة المقبلة غير طبيعية، أي فريق يواجه الأهلي يتعرض لاعبوه قبلها لقطع في الرباط الصليبي أو يتم إيقاف مدربه، أقول كلامي هذا عن خبرة، على الاتحاد أن يتسلح بالقرآن الكريم ويعتني بلاعبيه جيدًا، لأنه والله العظيم أي فريق يواجه الأهلي يتعرض لذلك".

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وأضاف: "قبل نهائي إفريقيا 2020م بين الأهلي والزمالك أصيب اثنين من أهم لاعبي الأبيض محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة بفيروس كورونا ولاعب ثالث أصيب في العضلة الخلفية وغيرهم، خلوا بالكوا، أنا أحذركم".

يذكر أن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020م، وهو ما عُرف بـ"نهائي القرن"، فاز به الأهلي أمام الزمالك بـ"القاضية ممكن"، حيث تسديدة محمد مجدي "أفشة" التاريخية.