تسريب وثيقة رسمية.. إجراء عقابي وراء استبعاد حكام إسبانيا من مباريات دوري أبطال أوروبا

عودة إلى اليورو..

غاب الحكام الإسبان عن مباريات آخر جولتين في مسابقات "دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر"، بقرار عقابي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن يويفا قرر إيقاف الحكام الإسبان لمدة جولتين (الثالثة والرابعة) في دوري الأبطال، بعد ظهور تفاصيل وثيقة سرية (تابعة للاتحاد الأوروبي) في وسائل الإعلام الإسبانية.

في أكتوبر الماضي، نشرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية تفاصيل حول تفسير اليويفا لحادثة لمسة يد مارك كوكوريلا في مباراة إسبانيا وألمانيا في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

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وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن اللمسة يجب أن تكون ضربة جزاء، وهو ما يخالف قرار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور في المباراة، وأسلت هذه التفسيرات إلى الحكام الدوليين، بما في ذلك الإسبان".

وختمت الصحيفة: "يعتقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنه تم تسريب الوثيقة من إسبانيا، دون إمكانية تحديد (من وراء التسريب)، فقرروا معاقبة جميع الحكام الإسبان العشرة الدوليين عن الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، على أن يعودوا في الجولة المقبلة الشهر الجاري".