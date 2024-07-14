تسريب جديد.. فابريزيو رومانو يظهر في EA SPORTS FC 25

ماذا تحمل لنا اللعبة الشهيرة من مفاجآت؟!

تعتبر مسيرة اللاعبين Career Mode، ضمن أبرز الأنظمة المفضلة لدى عشاق لعبة EA SPORTS FC، ولطالما طالب المستخدمون بإضافة بعض التحسينات إليها، تتمثل في إدراج بعض الصحفيين وخبراء الانتقالات، من أجل تعزيز واقعية اللعبة.

ووفقًا لتسريبات جديدة في مجتمع اللعبة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن نظام Career Mode في النسخة الجديدة من اللعبة EA FC 25، سيشمل وجود خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، في استجابة من الشركة لتطلعات المستخدمين.

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ويشتهر الصحفي الإيطالي بأخباره الحصرية في انتقالات اللاعبين بجميع أنحاء العالم، ويتابعه ما يقرب من 68 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ولم يتم إعلان دور رومانو في اللعبة بدقة، إلا أن التوقعات تشير إلى ظهوره كخبير انتقالات عند التعاقد مع اللاعبين داخل نظام Career Mode.

ويترقب عشاق لعبة EA SPORTS FC 25، صدورها المنتظر، والمتوقع أن يكون أواخر شهر سبتمبر المقبل.

وكانت التكهنات قد زادت بشأن النجم الذي سيظهر على غلاف النسخة الثانية من لعبة كرة القدم الإلكترونية الأكثر انتشارا في العالم، بعد انفصال شركة EA عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإنتاج لعبة خاصة بها.

وفي النسخة الأولى، احتل النرويجي إيرلنج هالاند واجهة الغلاف، وهو مرشح للحفاظ على هذه المكانة في EA SPORTS FC 25، لكنه يتعرض لمنافسة من نجوم على غرار هاري كين "بايرن ميونخ"، وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور "ريال مدريد".