تسريبات وتجاهل الحراس الصغار .. نوير في ورطة بسبب صديقه!

بايرن ميونخ يقرر إقالة مدرب حراس المرمى وصديق نوير المقرب بعد خلافات مع يوليان ناجلسمان.

قرر نادي بايرن ميونخ الألماني إقالة توني تابالوفيتش مدرب حراس المرمى، وصديق مانويل نوير المقرب، لأنه كان يسرب الأحاديث الخاصة بطاقم التدريب إلى اللاعبين.

إقالة تابالوفيتش تمت بأثر فوري يوم الإثنين، حيث أكد بايرن ميونخ في بيان رسمي وجود اختلافات في الطريقة التي يتم بها العمل، لكن التقارير الألمانية كشفت سبب التوتر بين مدرب الحراس ويوليان ناجلسمان المدير الفني للفريق.

تابالوفيتش يعمل مع بايرن ميونخ منذ عام 2011، ونسب إليه الكثيرون الفضل في تحسين مستوى نوير الذي يعد صديقه المقرب، لكن علاقته الوثيقة مع قائد الفريق البافاري أدت إلى تسريب محادثات ناجلسمان الخاصة مع الطاقم الفني إلى اللاعبين.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن ناجلسمان بدأ يشعر بالإحباط في وقت مبكر من الموسم الماضي، بعدما اكتشف أن المحادثات بين طاقمه يتم نقلها إلى نوير ثم إلى بقية اللاعبين.

ويدعي التقرير أن ناجلسمان كان غاضبًا لأن تابالوفيتش لا يقوم بتمرين الحراس الصغار بنفس كثافة وقوة تدريبات حراس الفريق الأول في النادي.

كما أشار التقرير إلى أن هناك حالة من الخلاف بين تابالوفيتش والتسلسل الهرمي للنادي منذ فترة طويلة، وأن طريقة عمل المدرب كانت مخيبة للنادي.

ومن جانبه، كتب نوير رسالة مواساة إلى تابالوفيتش عبر حساباته على مواقع التواصل فيها، يشكره خلالها على الفترة التي عملا فيها معًا.

نوير هو حارس بايرن ميونخ منذ أكثر من عقد، لكنه الآن يواجه مصاعب جمة بشأن مركزه حيث يتطلع إلى التعافي من إصابة خطيرة بكسر في الساق تعرض لها أثناء التزلج وأنهت موسمه بالفعل.

وألمح أوليفر كان رئيس بايرن ميونخ الحالي إلى أن مكان نوير بصفته الحارس الأساسي قد لا يكون ثابتًا إلى الأبد، وأن النادي عليه التفكير في المستقبل من الآن.