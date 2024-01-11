تسريبات صدمت الشارع السعودي .. حقيقة راتب روبرتو مانشيني "الجنوني" مع الأخضر

تسريبات انتشرت عن راتب روبرتو مانشيني "الجنوني" مع منتخب السعودية

في ظل عدم الكشف عن الأرقام الرسمية.. تفاجأ الشارع الرياضي السعودي، اليوم الخميس، بـ"تسريب" راتب المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

قناة "الكأس" أكدت على أن مانشيني، "الأعلى راتبًا" من بين جميع مدربي المنتخبات المشاركة في كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير.

وحسب القناة القطرية الشهيرة، يتقاضى مانشيني، راتبًا سنويًا مع الأخضر السعودي؛ يُقدر بـ28 مليون دولار أمريكي، أي ما يُعادل 105 ملايين ريال سعودي تقريبًا.

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ومن ناحيته.. نفى الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان، حصول المدير الفني الإيطالي، على هذا الراتب الضخم، مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ مثلما تردد في الساعات الماضية.

الحنيان نقل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن مصادر مسؤولة، أن راتب روبرتو مانشيني مع المنتخب الوطني، أقل من نصف هذا الرقم، الذي ذكرته قناة "الكأس".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن القناة القطرية، ربما تكون قد اعتمدت على القيمة السوقية للمدرب، بالإضافة إلى بعض الجوانب الأخرى؛ عندما ذكرت هذا الرقم الضخم.