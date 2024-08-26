انتهى كابوس أولمو.. وبرشلونة يواجه اتهامات جديدة!

النادي الكتالوني حسم كل شيء مع الليجا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية إن نادي برشلونة قد نجح في حسم عملية تسجيل اللاعب داني أولمو في صفوفه للموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن اللاعب سيكون متاحًا لمواجهة النادي الكتالوني أمام نظيره رايو فاييكانو مساء الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن تسجيل أولمو جاء مؤقتًا حتى نهاية ديسمبر القادم، حيث جاء بديلًا لأندرياس كريستنسن المصاب حاليًا، بما أن قواعد الليجا تسمح برفع أي لاعب من جدول الرواتب طالما هو مصاب لأربعة أشهر أو أكثر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في الوقت نفسه أكدت مصادر مقربة من كريستنسن لصالح إذاعة "كوبي" فإصابة اللاعب لن تجعله يغيب لما هو أكثر من شهرين على أقصى تقدير، مما يثير الشكوك والاتهامات حول التقرير الذي بعث به برشلونة لرابطة الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن أولمو انضم لبرشلونة قادمًا من لايبزيج، بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الأوروبية رفقة منتخب إسبانيا، حيث رفعها في نهاية المطاف.