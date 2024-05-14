هل تستغل البرازيل الموقف؟ .. الهلال يفجر مفاجأة سارة بشأن نيمار

نقلة في وضع البرازيلي..

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زف نادي الهلال السعودي البشرى لجمهوره الليلة، بشأن البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الفريق، ووضعه من الإصابة التي ضربته منذ أشهر.

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البرازيلي غائب عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي في ظل إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال معسكر منتخب بلاده، وتحديدًا خلال مواجهة أوروجواي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وطوال الفترة الماضية، كانت فيديوهات نيمار من مرحلة علاجه تتسبب في قلق كبير لجماهير الزعيم في ظل ظهوره متألمًا بشكل كبير رغم مرور أشهر على العملية الجراحية.

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لكن الهلال أعلن الليلة بدء البرازيلي مرحلة الجري حول الملعب وأداء تدريبات لياقية وبدنية متنوعة، ضمن برنامجه التأهيلي.

هذا التطور ربما يصب في مصلحة المنتخب البرازيلي في ظل اقتراب الموسم في السعودية على الانتهاء، إذ يستعد السامبا لخوض منافسات كوبا أمريكا 2024 التي تنطلق في 20 من يونيو المقبل.

لكن هذا غير مؤكد في ظل تأكيدات كثيرة سابقة من الأطباء وخاصةً طبيب المنتخب البرازيلي أنه من الأفضل ألا يشارك نيمار في البطولة القارية وألا يتم الاستعجال في عودته للملاعب بشكل عام.

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