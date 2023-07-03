تسبب في كارثة لبلاده وبرشلونة يفكر في بيعه .. جوليان أراوخو في أزمة!

تعرض اللاعب الشاب جوليان أراوخو ظهير منتخب المكسيك ولاعب برشلونة الجديد لأزمة كبيرة خلال مواجهة منتخب بلاده ضد قطر في الكأس الذهبية.
جاء هذا خلال مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث دخل فريقه المباراة وهو ضامنًا للصعود للدور التالي.
لكن في الدقيقة الـ 27 فشل أراوخو في التغطية على كرة عكسية وضعها حازم شحاتة في المرمى ببراعة وتقدم لفريقه ومنحهم ثلاث نقاط غاية في الأهمية صعدت بهم.
يأتي هذا بالتزامن مع الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحفية أن اللاعب مطلوب رحيله عن برشلونة، حيث ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي فينورد الهولندي مهتم بضمه.
جدير بالذكر أن أراوخو لم يظهر مع الفريق الأول لبرشلونة منذ أن انضم لصفوف النادي في الشتاء الماضي من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.
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