تزايد احتمالية مشاركة هاندانوفيتش أمام يوفنتوس

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تزايدت احتمالية مشاركة حارس مرمى إنتر وقائده سمير هاندانوفيتش في ديربي إيطاليا المنتظر أمام يوفنتوس مساء الأحد المقبل بعد اقتراب تماثله للشفاء.

وكان هاندانوفيتش قد غاب عن النيراتزوري منذ بداية فبراير الحالي لإصابته بكسر في الإصبع، مما يستلزم الابتعاد عن الملاعب لشهر وفقًا للتقارير الطبية الصادرة وقتها.

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ولكن في الأيام الأخيرة، تزايدت احتمالية مشاركة الحارس السلوفيني في مباراة يوفنتوس المنتظرة بعدما بدأ التدرب في الصالة الرياضية قبلها بأكثر من 10 أيام.

ووفقًا لما أوردته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية فإن هاندانوفيتش سيخضع للاختبارات بين اليوم والغد والتي ستحدد جاهزيته للمشاركة في الديربي.

ويجب على هاندانوفيتش العودة إلى مركز التدريب بين الجمعة والسبت والمشاركة في الحصتين بشكل كامل حتى يكون جاهزًا لديربي الأحد.

وكان دانيلي باديلي قد عوض هاندانوفيتش خلال الفترة التي غاب فيها، ولكنه قدم مستويات متواضعة مما عرض إنتر لمواقف صعبة كان وجود حارسه الأساسي يمنعها.

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يذكر أن أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري قد اشتكى من كثرة الإصابات وتكرارها بين اللاعبين الأساسيين خلال الموسم الحالي.