تريزيجه يصنع هدفاً في هزيمة قاسم باشا أمام مالطيا سبور

تريزجيه صنع الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في اللقاء

فيسبوك تويتر بلال محمد

شارك محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف قاسم باشا التركي، هزيمة فريقه أمام مالطيا سبور في الجولة الـ 30 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وشارك تريزيجه في المباراة بشكل أساسي ونجح في صناعة هدف فريقه الوحيد، بينما شارك مواطنه كريم حافظ كبديل في مطلع الشوط الثاني.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الضيوف بهدف دون رد، سجله آدم بيويك في الدقيقة 42 بعد صناعة من دانيل، ليخرج مالطيا متقدماً بهدف دون رد.

وفي مطلع الشوط الثاني، شارك الظهير الأيسر المصري ولكنه حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 70 بعد تدخله على أحد لاعبي مالطيا.

وفي الدقيقة 62، صعب روبين يالسين مهمة قاسم باشا بتسجيله الهدف الثاني لصالح مالطيا سبور.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق، سجل فودي كويتا هدف حفظ ماء الوجه لصالح أصحاب الأرض بعد صناعة من تريزيجيه، الذي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة 38 في المركز العاشر من جدول الدوري، وبفارق الأهداف عن كونيا سبور صاحب المركز التاسع.