تريد هالاند ولست قادراً على ثمنه، إليك الحل .. دوشان فلاهوفيتش!

أصبح البحث عن رأس حربة لدعم هجوم معظم كبار أوروبا هو الحدث الأهم الفترة الماضية، مانشستر سيتي، ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، وليفربول جميعهم في مهمة لدعم الخط الأمامي.

معظم تلك الأندية وجهت أنظارها نحو اسم واحد وهو إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند الشاب، ولكن لن تكون مهمة التعاقد معه باليسيرة في ظل تمسك النادي الألماني بخدماته وألاعيب وكيله مينو رايولا التي رفعت سعره لقرابة المائتي مليون يورو!

اقرأ أيضاً .. الجميع يريد هالاند .. لكن من الأكثر حاجة لخدماته؟

وفي الوقت الذي انشغل البعض بالبحث عن طريقة تساعده لضم هالاند، بدأ آخرون في البحث عن بديل بصفات مشابهة للنرويجي ولكن بتكلفة أقل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

من يتابع الدوري الإيطالي يعرف جيداً الاسم دوشان فلاهوفيتش المهاجم الصربي لفيورنتينا الذي انفجرت موهبته هذا الموسم وبدأ يجذب الانتباه رغم البداية البطيئة لمشواره في إيطاليا.

انضم فلاهوفيتش في 2018 للفيولا مقابل فقط مليوني يورو تقريباً من العملاق الصربي بارتيزان ولكن موسمه الأول لم يكن موفقاً، إذ تنقل بين الفريق الأول والشباب وفشل في التسجيل مع الكبار ولكن هز الشباك 19 مرة مع البريمافيرا.

الموسم الماضي شهد تصعيد الصربي بشكل دائم مع الكبار، فشارك في 34 مباراة وسجل ثمانية أهداف رغم الموسم المضطرب للفريق والانتقادات بحقه بعدم امتلاكه للشخصية التي تتناسب مع إمكانياته البدنية الهائلة والفنية.

اللاعب الذي يبلغ من الطول 1.9م يجيد كثيراً في دور المحطة واللعب بظهره للدفاع، مما ساهم في فتح المجالات لزميله ونجم يوفنتوس الحالي فيديريكو كييزا، كما أن تميزه بالسرعة رغم بنيته الضخمة لفتت الأنظار له، ولكن اُنتقد كثيراً وقتها بسبب إضاعته للفرص السهلة.

الموسم الحالي بدأ على نفس الوتيرة، فأضاع فلاهوفيتش فرصة لا تضيع في خسارة الفريق من إنتر 4-3 بالجولة الافتتاحية عندما شارك كبديل، خصوصاً أنه في أول 11 مباراة سجل هدفاً وحيداً وعانى مع معاناة الفريق المستمرة والتغيير في الأجهزة الفنية.

نقطة التحول في مشوار الصربي كانت مع وصول تشيزاري برانديلي مدرباً، بدأت تظهر شخصية الهداف أو "البومبر" كما يلقبه الإيطاليون، وبدأ العداد التهديفي في العمل، وصولاً لمباراة يوفنتوس في تورينو التي كانت نقطة مضيئة وهامة جذبت له الانتباه.

فاز فيورنتينا بثلاثية نظيفة على يوفنتوس وسجل فلاهوفيتش أحد الأهداف، ولكن قدم عرضاً قدمه للعالم كمهاجم متكامل عرف كيف يتغلب على قوة مدافعي يوفنتوس البدنية، وسرعته وطريقة تسجيله للهدف أكدت لمسته المميزة.

Can Vlahovic do it again vs Juventus?



Left De Ligt & Bonucci for dead in Turin in December ⚡️https://t.co/3qVdry1ZQY #FiorentinaJuve pic.twitter.com/ErmH4vzr5V