العلاقة تتوتر من جديد

يشاع الكثير عن مستقبل كيليان مبابي هذا الصيف، خاصة عندما تم التسريب قبل بضعة أشهر أن الفرنسي يريد تفعيل بند الرحيل من تلقاء نفسه في صيف عام 2024 دون العودة إلى ناديه باريس سان جيرمان.

لكن لا تبدو الأمور جيدة في الوقت الراهن، ويطمح مبابي ربما إلى خطوة أسرع بكثير من صيف 2024 والوجهة التي يعلمها الكثيرون هي ريال مدريد.

لكن إن أصر مبابي على الرحيل قبل نهاية عقده فسيكون عليه أن يلتزم ببنود عقده مع باريس والتي تلزمه بضرورة التعويض عن العام الثالث الإضافي في العقد، والذي كان بقاء الفرنسي بين أسوار باريس سان جيرمان خلاله رهين الاتفاق بين الطرفين.

وعليه، سيتعين على مبابي أن يصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان الذي يشترط الحصول على 400 مليون يورو بحد أدنى حال أراد أحد الفرق الحصول على توقيع الدولي الفرنسي المبهر.

إذا لم يحدث هذا الاتفاق، فسيكون مبابي تحت طائلة المادة 17 من اللوائح الخاصة بالنظام الأساسي لانتقالات اللاعبين فيما يتعلق بفسخ العقد دون سبب وجيه، والتي تنص على أن "يتعهد الطرف الذي يفسخ العقد بدفع تعويض عن عدم الامتثال يتم احتسابه مع مراعاة التشريعات الوطنية وقوانين الرياضة والمعايير الموضوعية الأخرى، ويجب أن تشمل هذه المعايير الأجر والمزايا المستحقة للاعب بموجب العقد الحالي أو العقد الجديد".