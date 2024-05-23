"ترون ما يحدث على مواقع التواصل!" .. مارسيلو جاياردو يعلق لأول مرة بعد أزمة عقده مع الاتحاد

مارسيلو جاياردو يخرج عن صمته أخيرًا..

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بعد صمتٍ طويل.. رد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على "أزمة عقده" مع النادي.

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الاتحاد قرر إقالة جاياردو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم؛ إلا أنه ينتظر التوصل إلى تسوية مالية معه؛ بعد تمسك المدرب، بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده بالكامل، والذي يُقدر بـ22 مليون يورو.

وعن ذلك يقول جاياردو في تصريحات لوسائل الإعلام، بعد مباراة الاتحاد وضمك: "هذا ليس المكان المناسب الذي أتحدث فيه عن عقدي.. هناك أماكن أخرى".

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وأضاف المدير الفني الأرجنتيني، في حديثه الأول بعد هذه الأزمة: "أنتم تشاهدون ماذا يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي.. كل شيء واضح، اذهبوا وابحثوا عن الإجابة في مكانٍ آخر".

جدير بالذكر أن جاياردو، تولى القيادة الفنية لنادي الاتحاد، في شهر نوفمبر من عام 2023؛ إلا أنه خسر كل البطولات مع الفريق، مع احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن - مع بقاء جولة أخيرة على نهاية الموسم.

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