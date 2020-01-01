تركي آل الشيخ ردًا على بيان الأهلي: أخيرًا قبلتوا الاستقالة!

مناوشات بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة الأهلي

رد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، على بيان الأهلي بسحب الرئاسة الشرفية وإعادة الدعم الذي قدمه.

وسادت مناوشات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة، مما أدى لإنهاء العلاقة بين الثنائي بشكل صادم مع إثارة جماهيرية كبيرة.

ورد آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على بيان الأهلي.

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وقال المستشار تركي آل الشيخ: "أخيرًا الاستقالة أتقبلت.. والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء ويا نحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك.. ياليت كانو كاتبين كل حاجة بالأسماء".

ومن المنتظر أن يأتي رد من جانب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري خلال الساعات المقبلة على طلب الأهلي.

وكان آل الشيخ قد عاد إلى دعم النادي الأهلي المصري بعد فترة من الخلافات أيضًا بين الطرفين قبل الوصول إلى طريق مسدود مرة أخرى.