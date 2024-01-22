تركي ال الشيخ ورونالدو يضيئان سماء الملاكمة في السعودية

تهدف رؤية تركي آل الشيخ إلى جعل المملكة العربية السعودية مكانًا رئيسيًا للأحداث العالمية والشراكات التجارية والأحداث الرياضية

في ليلة تاريخية لرياضة الملاكمة في المملكة العربية السعودية، حضر نجما الرياضة العالميان كريستيانو رونالدو وكونور مكجريجور جنبًا إلى جنب في الصف الأمامي لحدث "يوم الحساب" للملاكمة، حيث من المقرر أن يتنافس أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر هذا المساء.

يشارك جوشوا في الحدث الرئيسي بمواجهة أوتو والين في صالة المملكة بالرياض، عقب نزال وايلدر مع جوزيف باركر. كان رونالدو قد وصل واستقر في الصف الأمامي بجوار تركي ال الشيخ، المستشار السعودي وراء تنظيم هذا الحدث الكبير والداعم لإقامة أضخم نزالات الملاكمة. وصل مكجريجور لاحقًا، حيث تم تهجئة اسمه بشكل خاطئ كـ "كونور" على مقعده.

كان أيقونة UFC مكجريجور ونجم كرة القدم رونالدو، الذي انتقل إلى فريق النصر في الدوري السعودي للمحترفين في يناير، قد حضرا أيضًا في أكتوبر، عندما تواجه بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري مع بطل UFC السابق فرانسيس نغانو في الرياض. وكان فيوري قد فاز بفارق ضئيل على المقاتل الفنون القتالية المختلطة في تلك الليلة، بعد أن تعرض للإسقاط من قبل الكاميروني، ومن المقرر أن يعود إلى الرياض في فبراير لمواجهة أولكسندر أوسيك.

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رونالدو في الرياض: مسيرة جديدة

بانتقاله إلى النصر، أنهى رونالدو فترته الثانية مع مانشستر يونايتد. قد يكون هذا الانتقال هو الأخير في مسيرة اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً، بعد فترات لعبه مع ريال مدريد ويوفنتوس وسبورتينج لشبونة والتي حصد خلالها العديد من الجوائز الفردية والألقاب الجماعية.

وصل رونالدو إلى صالة المملكة في الوقت المناسب لمشاهدة المبارزة الشرسة بين دانيال دوبوا وجاريل ميلر، والتي انتهت بفوز دوبوا بالضربة القاضية قبل حوالي 10 ثوانٍ من نهاية الجولة الأخيرة. ثم وصل مكجريجور قبل دفاع ديمتري بيفول عن لقبه في الوزن الخفيف ضد ليندون آرثر.

يعد نزال جوشوا مع والين هو الثالث له في السعودية، بعد أن فاز على أندي رويز جونيور في 2019 ولكنه خسر أمام أوسيك في 2022.

من جهته، سينافس وايلدر لأول مرة منذ 14 شهراً، حيث يواجه باركر – زميل الفريق السابق لمنافسه القديم فيوري. كان آخر نزال لوايلدر ضد روبرت هيلينيوس، والذي فاز عليه الأمريكي بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

تركي آل الشيخ: رؤية وإنجاز

المصدر: https://flic.kr/p/2prT3Xm

من المثير للاهتمام أن تركي ال الشيخ لعب دور رئيسي في المباراة الودية بين النصر وباريس سان جيرمان في 2023، والتي شهدت مواجهة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. كجزء من الأنشطة الترويجية، أطلق الوزير مزادًا لتذكرة ذهبية بيعت بأكثر من 2.6 مليون دولار. سيتمكن حامل التذكرة من حضور حفل التقديم وزيارة غرف الملابس.

تحدث الوزير تركي ال الشيخ في تغريدة في يوليو 2022 عندما واجه رونالدو صعوبة في تأمين انتقال بعيدًا عن مانشستر يونايتد. جاء في التغريدة الرئيسية: "يجب على كريستيانو أن يحافظ على مكانته وينهي عقدًا كبيرًا قريبًا." يبدو أن الوزير قد لعب دورًا في انتقال CR7 إلى النصر. علاوة على ذلك، ذكر أيضًا أن انتقال رونالدو من ريال مدريد كان بداية أخطائه، ولكنه تجنب الجدل من خلال الإدعاء بأن هذه الآراء هي "رأيه الشخصي".

تضيف كلمات تركي ال الشيخ ما هو بالفعل مباراة ضخمة. وصفت بـ"الرقصة الأخيرة"، من المرجح أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يواجه فيها الأيقونتان الكرويتان بعضهما البعض. التقى الثنائي 36 مرة في وقت سابق، وسيكون من المثير مشاهدة من سيتفوق هذه المرة.