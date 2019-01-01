من هو عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم؟

نقدم لكم السيرة الذاتية لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الجديد عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، والذي خلف تركي آل الشيخ في هذا المنصب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن اختيار الرياضي ورجل الأعمال، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيسًا جديدًا له بالتزكية يوم 16 سبتمبر الماضي.

وكان تركي آل الشيخ الرئيس السابق للاتحاد العربي قد تقدم باستقالته من منصبه في يونيو الماضي بعد نجاحات كبيرة أبرزها إعادة البطولة العربية للواجهة من جديد ومنح الأندية الكبيرة في دولنا العربية الحافز للمشاركة الجدية في البطولة، ذلك بتقديم جوائز مالية ضخمة.

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وقد أدار الاتحاد خلال الفترة السابقة محمد روراوة حتى تم اختيار عبد العزيز من تركي الفيصل رئيسًا جديدًا، فمن هو؟

أين ولد ونشأ الأمير تركي الفيصل؟

وُلد الأمير السعودي في مدينة الرياض يوم الرابع من يونيو عام 1983، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة "آل سعود"، وهو الاين الثاني للأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود وحفيد الملك فيصل عبد العزيز آل سعود.

تخرج رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الجديد من مدرسة الملك فيصل في الرياض عام 2000، ودرس العلوم السياسية في جامعة الملك سعود وحصل على البكالوريوس عام 2003.

تابع دراسة السياسة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن خلال الفترة من 2003 حتى 2006.

درس كذلك درسالتسويق في كلية إدارة الأعمال CBA بجامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT بجدة عام 2006 وتخرج منها عام 2010.

وحصل كذلك على شهادة تخرج من مدرسة Formula BMW في البحرين عام 2005.

تركي الفيصل وسباقات السيارات

يُعد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أحد أبطال السعودية في سباقات السيارات، وقد خاض عدة سباقات خارجية وحقق نجاحات ملحوظة.

إذ نال عام 2011 المركز الأول في بطولة FIA GT3 في البرتغال، وفاز بكأس إطارات تويو في دبي، وكذلك بطولة كأس تحدث بورش GT3 الشرق الأوسط عام 2012، وقد شارك مرتين في سباق الخليج وفاز بالمركز الأول عام 2014 وبالثاني عام 2015.

وحل عبد العزيز بن تركي الفيصل ثانيًا في سباق لومان الـ24 ساعة، ورابعًا في سباق دانلوب الـ24 ساعة، وثالثًا في سباق نوربورجرينج للـ1000كم.

تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية

بدأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مسيرته الرسمية في الإدارة الرياضية حين عُين نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية في عهد الرئيس عبد الله بن مساعد.

واستمر في منصبه إبان فترة الرئيس تركي آل الشيخ حتى عُين رئيسًا للهيئة في 27 ديسمبر 2018 خلفًا لآل الشيخ، ومازال في منصبه حتى الآن.