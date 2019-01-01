تركي العمار: سنكون يد واحدة في مونديال الشباب لتحقيق المأمول

المنتخب السعودي يستهل منافساته في كأس العالم للشباب يوم السبت القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد تركي العمار، لاعب المنتخب السعودي للناشئين، على أنه فريقه سيكون يد واحدة خلال بطولة كأس العالم للشباب، لتحقيق المطلوب وإسعاد الجماهير.

ويستعد المنتخب السعودي لافتتاح مبارياته في كأس العالم للناشئين ببولندا، يوم السبت عندما يواجه نظيره الفرنسي.

وقال العمار في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "أشكر المدير الفني على ثقته بي وبزملائي، سنكون يد واحدة داخل الملعب وخارجه لتحقيق المأمول وإسعاد الجماهير".

ويشارك الأخضر في المجموعة الخامسة من البطولة، برفقة كلاً من فرنسا ومالي بالإضافة إلى بنما.

ومن المنتظر أن يفتتح المنتخب السعودي مبارياته يوم 25 مايو أمام فرنسا، ثم 28 من الشهر ذاته أمام مالي، وأخيراً يوم 31 أمام بنما.

تركي العمار: "أشكر المدير الفني خالد العطوي على ثقته بي وبزملائي، وسنكون يدًا واحدة لنحقق المأمول ونسعد الجماهير" 🗣️ pic.twitter.com/3408t0Sk7B — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 22, 2019

الجدير بالذكر أن تركي العمار، ساهم في فوز منتخب بلاده ببطولة كأس آسيا، للشباب في نوفمبر الماضي على حساب كوريا الجنوبية، وحصل على لقب أفضل لاعب شاب في القارة.