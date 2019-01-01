تركي آل الشيخ يوافق على مواجهة ألميريا واتحاد جدة

ألميريا سيواجه اتحاد جدة وديًا في يناير

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، موافقته على تحدي أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة السعودي.

أنمار الحائلي تحدى تركي آل الشيخ، على إقامة مباراة ودية تجمع بين ألميريا والاتحاد خلال الفترة المقبلة.

تركي آل الشيخ وجه رسالة إلى أنمار الحائلي، حيث قال: "هيا بنا يا أنمار، لو فواز القرني لم يسوى حركة رعد في القائم، الله يا أنمار".

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جاء ذلك بعدما تحدى تركي آل الشيخ، أي فريق عربي، بمواجهته لفريق ألميريا خلال فترة التوقف الشتوية المقبلة، على أرضه ووسط جماهيره.

وبذلك سيلعب ألميريا ضد الاتحاد خلال شهر يناير المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.