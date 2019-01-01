تركي آل الشيخ يلمح بصفقات جديدة لبيراميدز

بيراميدز على وشك التعاقد مع الصفقة الثامنة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز، إلى أن فريقه قريب من التعاقد مع صفقة جديدة، في الفترة القادمة، لتدعيم الصفوف.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، منشوراً: "صفقة قريبة، وربما تكون صفقتين".

وكان بيراميدز حصل في الفترة الماضية على توقيع، عمر خربين لاعب الهلال السعودي، بالإضافة إلى كريستيان بينافينتي من شارلروا البلجيكي.

ومنذ بداية الانتقالات الشتوية تعاقد بيراميدز مع خمسة لاعبين، إيريك تراوري، وعمرو مرعي، وحمدان الحمدان، وعبد الله السعيد، وجون سيفونتي بالإضافة إلى الثنائي الأخير.

وأعلن أيضاً آل الشيخ تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، بالإضافة إلى جهاز أجنبي بالكامل لقيادة الفريق فنياً في الفترة القادمة.

الجدير بالذكر ان بيراميدز يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر.