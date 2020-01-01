تركي آل الشيخ يكشف مصير الهدايا التي ستعود من إدارة الأهلي

محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر.. مصر بلدي الثاني

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن مصير الأموال التي سوف يستردها من النادي الأهلي، عقب الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الطرفين .

وقرر معالي المستشار التبرع بقيمة هذه الهدايا إلى صلح صندوق تحيا مصر، وذلك بحسب ما أعلن عبر حسابه على "فيسبوك".

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“: ”البوست الأخير في هذا الموضوع.. محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر.. مصر بلدي الثاني.. التي لها ولقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزة خاصة في قلبي“.

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وأضاف: ”كنت أتمنى أن أساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير، الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعة وقوة ونظافة قلب ويد، ولكن حدث الذي حدث، ومن هذا المنطلق قررت أنه وبعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل أن أساهم بكامل المبلغ إن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة في صندوق تحيا مصر، لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير.. عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلنا يد واحدة في المرة قبل الحلوة“.

يُذكر أن النادي الأهلي أصدر أمس بيانًا رسميًا أعلن فيه رفع اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي، مع حصر الهدايات التي قدمها واسترجاعها خلال الفترة المُقبلة.