آل الشيخ يطلب من هيئة الترفية إقامة مهرجانات لـ "العويران" وخالد مسعد

بعد نجاح حفل اعتزال ياسر القحطاني، سيتم إقامة العديد من المهرجانات.

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، عن دراسة إقامة مهرجانات اعتزال لكلًا من سعيد العويران وخالد مسعد خلال الفترة القادمة.

هيئة الترفية برئاسة آل الشيخ، أقامت حفل اعتزال ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال ومنتخب السعودية، بمشاركة عددًا من النجوم العالميين، أبرزهم أندريه بيرلو وتوتي وفان بيرسي وصامويل إيتو.

آل الشيخ نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يؤكد خلالها أنه طلب من هيئة الترفية، دراسة إقامة مهرجانات للكابتن سعيد العويران والكابتن خالد مسعد.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "طلبت من هيئة الترفية دراسة مهرجانات لـ الكابتن سعيد العويران والكابتن خالد مسعد أتمنى يتواصلون مع الترفية".

آل الشيخ لـ"الشلهوب": جاهزون لإقامة حفل اعتزالك أمام فريق عالمي

وخلال احتفال اعتزال القحطاني، خرج آل الشيخ بتصريحات، يؤكد خلالها استعداد هيئة الترفية لإقامة حفل اعتزال محمد الشلهوب نجم الهلال، في أي وقت يحدده ضد أي فريق عالمي.

ووعد آل الشيخ بإقامة حفلات اعتزال العديد من اللاعبين السعوديين، بعد نجاح حفل اعتزال ياسر القحطاني.