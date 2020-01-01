خطاب رسمي - تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي: لم تخبروني بعد بقبول استقالتي من الرئاسة الشرفية

الوزير السعودي يطلب تحديد مصير استقالته

نشر تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه السعودية، نص خطاب رسمي أرسله إلى مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، يطالبه به بحسم مصير استقالته من منصب الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء.

آل الشيخ كان قد استقال من المنصب في مايو من عام 2018 في ظل خلافاته مع مجلس الإدارة في وجهات النظر إلا أن مجلس بيبو لم يرد عليه بعد.

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وجاء نص خطاب آل الشيخ لمجلس القلعة الحمراء: "تحياتي لكم ولإخواني أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وبخير ... أخي الكريم لقد تشرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله … لقد تقدمت بتاريخ 25-5-2018م باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميًا حتى الآن بقبول الاستقالة.

"آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري بأقرب وقت ممكن … متمنيًا للنادي الأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار … وسأستمر عاشقًا للنادي ومن جمهوره".

يذكر أن الخطيب كان قد منح الوزير السعودي منصب الرئيس الشرفي للنادي فور فوزه بمقعد رئاسة القلعة الحمراء، في ظل دعمه للأهلي ماديًا بالتكفل بعدد من الصفقات وكذلك ببناء استاد النادي الجديد إلا أن الخلافات تسببت في توتر العلاقات واستقالة آل الشيخ.

وتصالح الطرفان مؤخرًا، حيث بدأ تركي آل الشيخ المبادرة ثم تبادلا الزيارات لمعاناة كل منهما من بعض الأمراض.