أولى خطوات تركي آل الشيخ - بيدرو إيمانويل مديرًا فنيًا لألميريا رسميًا

تم إقالة المدرب السابق، الذي تعاقدت معه الإدارة الراحلة منذ شهرين فقط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع البرتغالي بيدرو إيمانويل؛ المدير الفني السابق للتعاون السعودي، لتولي المسؤولية الفنية للفريق بالموسم المقبل.

إدارة النادي الإسباني لمالكها الجديد السعودي تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه بالمملكة، كانت قد أعلنت مساء أمس السبت، إقالة المدير الفني للفريق أوسكار فيرنانديز، الذي تعاقدت معه الإدارة السابقة قبل شهرين فقط.

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وتعد هذه أولى قرارات آل الشيخ، الذي يخوض لأول مرة تجربة الاستثمار الأوروبي، بعدما قام بشراء ألميريا مقابل 20 مليون يورو.

¡Bienvenido, Pedro Emanuel!

Welcome Pedro Emanuel!

🔴⚪️🔴 pic.twitter.com/ZyowHfvBPX — UD Almería (@U_D_Almeria) August 4, 2019

بيدرو إيمانويل حقق الموسم الماضي إنجازًا كبيرًا مع التعاون بالتتويج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ليشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

يذكر أن تركي آل الشيخ خاض العام الماضي تجربة الاستثمار بمصر بعد شرائه لنادي الأسيوطي وتحويل اسمه إلى "بيراميدز" قبل أن يقوم ببيعه إلى الإماراتي سالم الشامسي في نهاية الموسم.