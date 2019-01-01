رسميًا - تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي وشرفية الوحدة والتعاون

بهذا يبتعد رئيس الاتحاد العربي السابق عن الساحة الرياضية بشكل مؤقت لحين الكشف عن تجربته الاستثمارية الجديدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن تركي آل الشيخ؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة السعودية، تقدمه رسميًا باستقالته من رئاسة الاتحاد.

آل الشيخ تم تنصيبه رئيسًا للاتحاد العربي في عام 2017، وكان قريبًا من الاستقالة في بداية العام الجاري بعد امتلاكه لنادي بيراميدز، منعًا لتضارب المصالح إلا أن أعضاء الاتحاد أثنوه عن قراره.

وكذلك قرر تركي آل الشيخ تقديم استقالته من رئاسة ناديي الوحدة والتعاون السعوديين بشكل مفاجئ دون إبداء أسباب.

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وكتب وزير الترفيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، متمنيًا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وأضاف: "كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون، شاكرًا ومقدرًا ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".

بعد انتهاء السنة الاولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته اتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الاندية العربية ...🙏🏻 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 25, 2019

بهذه الاستقالات يكون آل الشيخ أعلن ابتعاده عن الساحة الرياضية بشكل رسمي، حيث لم يعد له أي منصب بعدما أعلن كذلك خلال الفترة الماضية نهاية ملكيته لنادي بيراميدز دون الإعلان عن المالك الجديد.

وإن كان رئيس بيراميدز السابق قد أوضح أنه سيخوض تجربة استثمارية جديدة في أحد الدوريات العربية إلا أنه حتى الآن لم تتضح معالم التجربة.