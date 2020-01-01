تركي آل الشيخ: نحن أمام عالم جديد في كرة القدم ونادي وحيد لن يتأثر

كورونا غيرت موازين العالم بأكمله

علق تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، على الأوضاع الحالية لعالم كرة القدم، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

الفيروس المستجد أوقف الحياة في الملاعب الرياضية في كافة أنحاء العالم منذ مارس الماضي، إذ أصيب الملايين وتوفيت الآلاف، مما استدعى تجميد النشاط الرياضي وتدريبات الفرق، وإن كانت بعض الأندية قد عادت مؤخرًا للتدريبات الجماعية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

لفتة إنسانية من تركي آل الشيخ تجاه أهل مدينة ألميريا

المزيد من الفرق

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعتقد عالم كرة القدم سيختلف كثيرًا بعد الكورونا ... الكثير من الأندية في العالم ستعاني ... وأسعار اللاعبين ستقل ... والرعايات ستقل ... ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني أيضًا ... أعتقد أننا أمام عالم جديد في كرة القدم ... سنحتاج لسنوات طويلة لنعود إلى نفس وضع كرة القدم في ٢٠١٩ للأسف".

وأضاف: "هذا الكلام لا يشمل نادي ألميريا إن شاء الله".

أعتقد عالم كرة القدم سيختلف كثيراً بعد الكرونا ... الكثير من الاندية في العالم ستعاني ... واسعار الاعبين ستقل ...... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Sunday, May 10, 2020

يذكر أن الوزير السعودي كان قد قام بشراء ألميريا في بداية الموسم الجاري، بعدما كان قد قام ببيع نادي بيراميدز المصري، عقب استثمار استمر لعام وحيد في أرض الفراعنة.

ويحتل ألميريا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الوصافة، وست عن الصدارة.