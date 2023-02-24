"تركوا خطأ أندرسون تاليسكا الكارثي .. وركزوا على تسريب لا قيمة له!"

تاليسكا ارتكب خطأ كارثي بالتحدث عن الهلال

أبدى الإعلامي الرياضي عبد الكريم الحمد، استغرابه على قرار لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن تغريم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر.

لجنة الانضباط قررت أمس الخميس، تغريم تاليسكا بـ60 ألف ريال سعودي، بسبب الإساءة إلى نادي الهلال، بعدما أكد خلال الفيلم الوثائقي لنادي النصر، على أن الفريق الأزرق لا يفوز إلا بمساعدة الحكام.

وقال الحمد خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" المذاع على قناة 24 الرياضية: "تركوا الخطأ الكارثي من تاليسكا وتغاضوا عنه، وركزوا على التسريب الذي لا قيمة له".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "أندرسون تاليسكا قلل من نفسه ومن ناديه النصر، بسبب التحدث عن نادٍ آخر، ولماذا سمح ناديه بخروج هذا التصريح إلى الرأي العام؟".

يُذكر أن تاليسكا تعرض للإصابة أمس الخميس خلال تدريبات النصر، وهي التي ستجعله يغيب عن الملاعب 4 أسابيع مقبلة.