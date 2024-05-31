"تركنا له الطاولة" .. مسؤول بيشكتاش يكشف سر تحويل وجهة مورينيو إلى المنافس التاريخي!

بعد اقترابه من العملاق التركي..

أصبح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي روما الإيطالي، على أعتاب الانتقال إلى الدوري التركي، من بوابة نادي فنربخشة، وصيف المسابقة في موسم 2023-2024.

وحقق فنربخشة رصيدًا تاريخيًا من النقاط، خلال الموسم الجاري في الدوري التركي، بعد تحقيق 98 نقطة، إلا أنه رغم ذلك، اكتفى بوصافة المسابقة، خلف جلطة سراي الذي توج باللقب، بعد الوصول إلى 101 نقطة من 38 مباراة.

وذكرت الأنباء العالمية أن مورينيو توصل لاتفاق مع نادي فنربخشة، على تولي الإدارة الفنية لفريق الكرة في الموسم الجديد، وذلك بعدما كان المدرب البرتغالي على طاولة المفاوضات أيضًا مع بيشكتاش، في صراع تركي للحصول على توقيع الـ(سبيشال وان).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر نائب رئيس نادي بيشكتاش، حسين يوجيل، بيانًا لجماهير النادي، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، لتفسير فشل المفاوضات مع مورينيو، والتي قال فيها "أعزائي جماهير بيشكتاش، أصبح من الضروري الإدلاء ببيان من أجل منع انتشار المعلومات المغلوطة، فيما يتعلق بمسألة مدرب بيشكتاش للموسم الجديد، والتي تم مناقشتها في جمهور كرة القدم منذ فترة".

وأضاف "اتصلنا بجوزيه مورينيو، بمعرفة رئيس النادي حسن أرات ولجنة الانتقالات لدينا، وتقدمت المفاوضات بشكل إيجابي. تم تبادل الأفكار مع مورينيو حول العديد من الملفات المتعلقة بكرة القدم، وتم التواصل إلى اتفاق في الآراء، ورغم ذلك، فقد فشلنا في إيجاد أرضية مشتركة بشأن بعض البنود، ما دفعنا إلى مغادرة الطاولة".

وتابع يوجيل "السبب وراء عدم وصول محادثاتنا مع مورينيو إلى أي نتيجة هو أننا نضع مصلحة بيشكتاش فوق كل اعتبار، وفق رؤيتنا التي تُبنى على مواردنا الشخصية، والتي هي موارد بيشكتاش الخاصة، سنواصل العمل دون تردد بأي شكل من الأشكال، وسنفعل أشياء من شأنها أن تجعل عائلة بيشكتاش فخورة، سواءً خلال فترة الانتقالات أو في موسم 2024-2025، سنظل مستمرين، وسنحقق بالتأكيد نجاحًا كبيرًا في نهاية عملية البحث".