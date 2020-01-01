ترقب سعودي لموقف وليد أزارو مع الأهلي

الميركاتو الشتوي في الدوري السعودي قد بدأ مطلع يناير الجاري، ويستمر حتى يوم 31 من نفس الشهر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن ترقب أكثر من نادٍ لموقف اللاعب المغربي وليد أزارو مع النادي الأهلي المصري خلال الفترة الحالية.

العديد من التقارير قالت أن إدارة النادي القاهري ستتخلى عن المغربي أزارو بعد التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي.

وأضافت التقارير أن أزارو قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد اتخاذ جهاز الكرة قراراً بقيد السنغالي بادجي لاعب الفريق الجديد بدلاً منه في القائمة الحمراء.

وقالت التقارير أن ناديي الحزم وضمك يترقبان موقف أزارو مع الأهلي من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو والشتوي الحالي.

وغاب المغربي مهاجم النادي الأهلي عن مران فريقه الذي أٌقيم أمس على ملعب التتش بالجزيرة على خلفية خلافه مع السويسري رينيه فايلر بعد استبعاده من قائمة مباراة طنطا.

وعاش وليد أزارو أوقاتًا صعبة داخل النادي الأهلي بعد خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر وعدم مشاركته في المباريات.

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يُذكر أن الميركاتو الشتوي في الدوري السعودي قد بدأ مطلع يناير الجاري، ويستمر حتى يوم 31 من نفس الشهر.