جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2020

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2020 بعد انتهاء الدور نصف النهائي

في 21 يوليو 2019 أُجريت قرعة الدورين التمهيدي والأول من دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 ، وكانت ركلة بداية الدور التمهيدي في 9 أغسطس 2019، واستمر حتى 25 أغسطس 2019.

يشارك في النسخة الحالية من البطولة الأقوى والأهم في القارة السمراء 57 فريقاً، 52 منهم بدأوا المشوار من الدور المؤهل، وكانت بداية مشوار 4 فرق من الدور الأول.

الترجي التونسي هو بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا ، وحصل عليها على حساب الوداد المغربي ولكن بعد الكثير من إثارة الجدل بعد أن تم اكتشاف عطل تقنية VAR في مباراة الإياب بتونس، مما شجع لاعبي الوداد على الانسحاب قبل أن يتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية وتقرر لجنة الانضباط في الكاف مؤخراً أن الترجي هو البطل.

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير يستعرض لكم جول جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2020

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020، القنوات الناقلة وموعد النهائي

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2020

سجل أشرف بنشرقي هدف الزمالك الرابع في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الرجاء، في المباراة التي انتهت 4-1 للفارس الأبيض، كما سجل مصطفى محمد هدفين.