جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2020-21

تعرف على جدول ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخة 2020-21، قبل خوض دور المجموعات الذي يضم نخبة الأندية الإفريقية بقيادة الأهلي والزمالك..

انطلقت منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020-21 في وقتٍ متأخر، وتحديدًا في 28 نوفمبر 2020، بعد التأجيل الذي حدث في كل مراسم وبطولات كرة القدم منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

الأهلي المصري هو حامل لقب النسخة الأخيرة، والتي توِّج بها على حساب الزمالك في نهائي أُطلق عليه "نهائي القرن" أقيم بملعب القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري بسبب الكورونا أيضًا.

ورغم أن النهائي تواجد فيه قطبا الكرة المصرية، إلا أن هداف المسابقة لم يكن منهما، فقد كان جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي الكونغولي، الفريق الذي أُقصيّ من ربع النهائي على يد الرجاء المغربي.

نسخة هذا العام تقام بتواجد عدد من المهاجمين المميزين في كل الفرق، ومن المتوقع أن تشهد تنافسًا كبيرًا على لقب الهداف كما جرت العادة في السنوات الماضية، وقد بدأ بالفعل هذا الصراع منذ الدور التمهيدي.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2020-21.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2020-21