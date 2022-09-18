تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023...

ازدادت شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي كثيرًا في العقد الأخير خاصةً في العامين الأخيرين، حيث أصبح الأكثر متابعةً من قبل عشاق الكرة من المحيط للخليج بعد أن سيطر الدوري الإسباني في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، والدوري الإيطالي في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.

هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها أنه أصبح قبلة للعديد من اللاعبين العرب الرائعين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، ورياض محرز رجل معجزة ليستر سيتي منذ سنوات ونجم مانشستر سيتي الحالي.

حقق صلاح لقب هداف البريميرليج في 3 مرات منذ انضمامه إلى ليفربول ، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم خسر الحذاء الذهبي في عامه الثالث لصالح جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، وفي الموسم قبل حصل هاري كين على لقب هداف المسابقة برصيد 23 هدفًا.

وعاد صلاح ليحقق الجائزة للمرة الثالثة في تاريخه الموسم الماضي متفوقًا على سون نجم توتنهام.

لا يمكن التنبؤ بوجهة جائزة هداف البريميرليج هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين يجب وضعهم في الاعتبار، على رأسهم نجم توتنهام هاري كين طريق السبيرز الأفضل لشباك الخصوم، أيضًا محمد صلاح نجم ليفربول، وكذلك إرلينج هالاند المنضم حديثًا إلى مانشستر سيتي,

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي الأسطر التالية سنتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023: هالاند يستمر في التسجيل

واصل إرلينج هالاند التسجيل، ونجح في الجولة الثامنة في تسجيل هدفًا في شباك وولفرهامبتون في المباراة التي فاز فيها سيتي بثلاثية.

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 11 =2 ألكساندر ميتروفيتش - فولهام 6 =2 هاري كين - توتنهام 6 4 إيفان توني - برينتفورد 5 =5 رودريجو - ليدز يونايتد 4 =5 ويلفريد زاها - كريستال بالاس 4 =5 جابرييل جيسوس - آرسنال 4 =5 أليكسيس ماك اليستير - برايتون 4 =9 روبيرتو فيرمينو - ليفربول 3 =9 باسكال جروس - برايتون 3 =9 رحيم ستيرلينج - تشيلسي 3 =9 لويس دياز - ليفربول 3 =9 جابريل مارتينيلي - آرسنال 3 =9 مارتين أوديجارد - آرسنال 3 =9 ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد 3 =9 سون هيونج مين - توتنهام 3 =9 جيمس ماديسون - ليستر سيتي 3 =18 تشي آدمز - ساوثامبتون 2 =18 جوش داسيلفا - برينتفورد 2 =18 بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي 2 =18 إلكاي جوندوان - مانشستر سيتي 2 =18 كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد 2 =18 محمد صلاح - ليفربول 2

هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، وتشمل القائمة أيضاً أسماء مثل واين روني صاحب المركز الثاني بعدد 208 أهداف في 494 مباراة، وهاري كين في المركز الثالث برصيد 188 هدفًا