جدول مباريات ومجموعة الجزائر في كأس العرب 2021

تعرف على جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس العرب للمنتخبات 2021، وما هي القنوات الناقلة وما هي المجموعة التي سيشارك فيها في البطولة العربية؟

بعد غياب استمر لتسع سنوات، تعود البطولة العربية للمنتخبات من جديد في نسخة استثنائية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في نوفمبر 2021، وستقام في قطر المستضيفة لكأس العالم 2022.

سيستهل منتخب الجزائر البطولة من دور المجموعات، كأحد المنتخبات التسع الأفضل تقييمًا والتي لم تشارك في الدور التمهيدي، لكن مشاركة ثعالب الصحراء لن تكون بالمنتخب الأول بل بمنتخب المحليين، والذي يشرف عليه مجيد بوقرة.

لا تمتلك الجزائر تاريخ طويل في كأس العرب، فمن أصل 9 بطولات شاركت في نسختي 1988 و1998 فقط، وودعت من دور المجموعات في كلتيهما.

اقرأ أيضًا.. جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير، نتعرف على مجموعة منتخب الجزائر في كأس العرب 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة.

مجموعة الجزائر في كأس العرب 2021

أوقعت قرعة كأس العرب 2021 منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة، والتي يتواجد بها الغريم التقليدي مصر بجانب لبنان والسودان.

#كأس_العرب_FIFA |



تهانينا لجميع المنتخبات العربية المتأهلة إلى #كأس_العرب_2021



وبالتوفيق لجميع المنتخبات في منافسات النسخة العاشرة من البطولة العربية الكبيرة المرتقبة .. pic.twitter.com/miAKlIB7MA — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) June 25, 2021

مجموعة منتخب الجزائر في كأس العرب 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 لبنان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السودان 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الجزائر في كأس العرب 2021؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتها المفتوحة beIN SPORTS HD.

لم تعلن أي قناة أخرى حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب 2021، لكن من الممكن أن تحصل بعض القنوات العربية الأخرى على بعض المباريات.

جدول مباريات الجزائر في كأس العرب 2021

بداية مشوار منتخب الجزائر في كأس العرب 2021 ستكون ضد السودان، ثم يواجه ثعالب الصحراء لبنان ويختتموا مبارياتهم في المجموعة باللقاء الأهم ضد منتخب مصر.

#كاس_العرب_FIFA |



📎 جدول المباريات..



بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية.. pic.twitter.com/HCnpG7ODEf — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 28, 2021