ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، لمتابعة النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 والتي من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس.
وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، للتعرف على الفرق التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية، في الطريقة إلى نهائي إسطنبول.
ومع تحقيق ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة 14 في تاريخه، فإن هناك حالة من الترقب للتعرف على مشوار النادي الملكي في البطولة، وعما إذا كان سينجح مرة أخرى في الحفاظ على لقبه، أو سيتمكن فريق آخر من حصد اللقب.
وبطبيعة الحال البداية للوصول إلى اللقب الغالي، ستكون من دور المجموعات، الذي سيكون مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة، خاصة مع وجود العديد من الفرق القوية ستتنافس في مجموعة واحدة، فعلى سبيل المثال سيعمل برشلونة على الثأر من بايرن ميونخ من الهزيمة التاريخية التي لحقت به في 2020، بينما سيلعب يوفنتوس مع باريس سان جيرمان في نهائي مبكر والكثير.
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة
وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ما موعد انطلاق ونهاية دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا؟
ستكون نسخة موسم 2022-2023 من دوري أبطال أوروبا استثنائية، حيث سيتم ضغط مباريات دور المجموعات بسبب انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022 في نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن ينتهي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23، قبل انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في مونديال قطر.
وينطلق دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم 6 سبتمبر 2022، على أن تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم 2 نوفمبر 2022.
ما موعد قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا؟
بعد نهاية دور المجموعات وتحديد المتأهلين رسميًا إلى الأدوار الإقصائية، وستقام قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا يوم 7 نوفمبر 2022، على أن ينطلق أول الأدوار الإقصائية يوم 14 فبراير 21023.
ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟
ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات الأبرز على beIN SPORTS Premium 1، كما يتم إذاعة بقية مباريات كل جولة عبر قنوات أخرى تابعة للمجموعة القطرية.
إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23
المجموعة الأولى:
الحدث
موعد الذهاب
موعد الإياب
الأدوار التمهيدية
21 يونيو 2022
24 أغسطس 2022
دور المجموعات
6 سبتمبر 2022
2 نوفمبر 2022
دور الـ 16
14 - 15 فبراير 2023
14 - 15 مارس 2023
ربع النهائي
11 -12 أبريل 2023
18 -19 أبريل 2023
نصف النهائي
9 -10 مايو 2023
16 -17 مايو 2023
النهائي
10 يونيو 2023
ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟
ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium 1.
إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23
المجموعة الأولى:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
نابولي
3
3
0
0
13
2
+11
9
2
ليفربول
3
2
0
1
5
5
0
6
1
أياكس
3
1
0
2
6
8
-2
3
4
رينجرز
3
0
0
3
0
9
-9
0
المجموعة الثانية:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
كلوب بروج
3
3
0
0
7
0
+7
9
2
بورتو
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
باير ليفركوزن
3
1
0
2
2
3
-1
3
4
أتلتيكو مدريد
3
1
0
2
2
5
-3
3
المجموعة الثالثة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
بايرن ميونخ
3
3
0
0
9
0
+9
9
2
الإنتر
3
2
0
1
3
2
+1
6
3
برشلونة
3
1
0
2
5
4
+1
3
4
فيكتوريا بلزن
3
0
0
3
1
12
-11
0
المجموعة الرابعة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
سبورتينج لشبونة
3
2
0
1
6
4
+2
6
2
توتنهام
3
1
1
1
2
2
0
4
3
آينتراخت فرانكفورت
3
1
1
1
1
3
-2
4
4
مارسيليا
3
1
0
2
4
4
0
3
المجموعة الخامسة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
ميلان
2
1
1
0
4
2
+2
4
2
دينامو زغرب
2
1
0
1
2
3
-1
3
3
سالزبورج
2
0
2
0
2
2
0
2
4
تشيلسي
2
0
1
1
1
2
-1
1
المجموعة السادسة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
ريال مدريد
2
2
0
0
5
0
+5
6
1
شاختار
2
1
1
0
5
2
+3
4
3
سلتيك
2
0
1
1
1
4
-3
1
4
لايبزيج
2
0
0
1
1
6
-5
0
المجموعة السابعة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
مانشستر سيتي
2
2
0
0
6
1
+5
6
2
بوروسيا دورتموند
2
1
0
1
4
2
+2
3
3
كوبنهاجن
2
0
1
1
0
3
-3
1
4
إشبيلية
2
0
1
1
0
4
-4
1
المجموعة الثامنة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
2
باريس سان جيرمان
2
2
0
0
5
2
+3
6
1
بنفيكا
2
2
0
0
4
1
+3
6
3
يوفنتوس
2
0
0
2
2
4
-2
0
4
مكابي
2
0
0
2
1
5
-4
0
جدول مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23
يبدأ دور المجموعات يوم 6 سبتمبر وحتى 2 نوفمبر 2022.
الجولة الأولى:
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
دينامو زغرب - تشيلسي
الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،
0-1
ماكسيمير
بوروسيا دورتموند - كوبنهاجن
الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،
0-3
سيجنال إيدونا بارك
سالزبورج - ميلان
الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،
1-1
ريد بول آرينا
سلتيك - ريال مدريد
الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،
3-0
سلتيك بارك
لايبزيج - شاختار
الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،
4-1
ريد بول آرينا
إشبيلية - مانشستر سيتي
الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،
4-0
رامون سانشيز بثخوان
باريس سان جيرمان - يوفنتوس
الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،
1-2
حديقة الأمراء
بنفيكا - مكابي
الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،
0-2
ملعب النور
أياكس - رينجرز
الأربعاء 7 سبتمبر 2022،
0-4
يوهان كرويف آرينا
فرانكفورت - سبورتنج لشبونة
الأربعاء 7 سبتمبر 2022،
3-0
دويتشه بنك بارك
نابولي - ليفربول
الأربعاء 7 سبتمبر 2022،
1-4
دييجو أرماندو مارادونا
أتلتيكو مدريد - بورتو
الأربعاء 7 سبتمبر 2022،
1-2
واندا ميتروبوليتانو
كلوب بروج - باير ليفركوزن
الأربعاء 7 سبتمبر 2022،
0-1
يان بريدل
برشلونة - فيكتوريا بلزن
الأربعاء 7 سبتمبر 2022،
1-5
سبوتيفاي كامب نو
إنتر - بايرن ميونخ
الأربعاء 7 سبتمبر 2022،
2-0
جوسيبي مياتسا
توتنهام - مارسيليا
الأربعاء 7 سبتمبر 2022،
0-2
ملعب توتنهام هوتسبير
الجولة الثانية:
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
فيكتوريا بلزن - إنتر
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،
2-0
دوسان أرينا
سبورتنج لشبونة - توتنهام
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،
0-2
جوزيه ألفالادي
ليفربول - أياكس
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،
1-2
أنفيلد
رينجرز - نابولي
الأربعاء 14 سبتمبر 2022،
3-0
إيبروكس
بورتو - كلوب بروج
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،
4-0
دراجاو
باير ليفركوزن - أتلتيكو مدريد
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،
0-2
باي أرينا
بايرن ميونخ - برشلونة
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،
0-2
أليانز أرينا
مارسيليا - فرانكفورت
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،
1-0
فيلودروم
ميلان - دينامو زغرب
الأربعاء 14 سبتمبر 2022،
1-3
سان سيرو
شاختار - سلتيك
الأربعاء 14 سبتمبر 2022،
1-1
ملعب الجيش البولندي
تشيلسي - سالزبورج
الأربعاء 14 سبتمبر 2022،
1-1
ستامفورد بريدج
ريال مدريد - لايبزيج
الأربعاء 14 سبتمبر 2022،
0-2
سانتياجو برنابيو
مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند
الأربعاء 14 سبتمبر 2022،
1-2
اتحاد
كوبنهاجن - إشبيلية
الأربعاء 14 سبتمبر 2022،
0-0
باركن
يوفنتوس - بنفيكا
الأربعاء 14 سبتمبر 2022،
2-1
أليانز ستاديوم
مكابي - باريس سان جيرمان
الأربعاء 14 سبتمبر 2022،
3-1
-
الجولة الثالثة:
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
بايرن ميونخ - فيكتوريا بلزن
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
0-5
أليانز أرينا
مارسيليا - سبورتنج لشبونة
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
1-4
فيلودروم
ليفربول - رينجرز
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
0-2
أنفيلد
أياكس - نابولي
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
6-1
يوهان كرويف أرينا
بورتو - باير ليفركوزن
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
0-2
دراجاو
كلوب بروج - أتلتيكو مدريد
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
0-2
يان بريدل
إنتر - برشلونة
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
0-1
جوسيبي مياتسا
فرانكفورت - توتنهام
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
0-0
دويتشه بنك بارك
سالزبروج - دينامو زغرب
الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
ريد بول أرينا
لايبزيج - سلتيك
الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
ريد بول أرينا
تشيلسي - ميلان
الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
ستامفورد بريدج
ريال مدريد - شاختار
الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
سانتياجو برنابيو
مانشستر سيتي- كوبنهاجن
الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
اتحاد
إشبيلية - بوروسيا دورتموند
الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
رامون سانشيز بثخوان
يوفنتوس - مكابي
الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
أليانز ستاديوم
بنفيكا - باريس سان جيرمان
الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
ملعب النور
الجولة الرابعة:
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
كوبنهاجن - مانشستر سيتي
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
باركن
مكابي - يوفنتوس
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
-
دينامو زغرب - سالزبورج
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
ماكسيمير
ميلان - تشيلسي
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
سان سيرو
شاختار - ريال مدريد
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
الجيش البولندي
سلتيك - لايبزيج
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
سلتيك بارك
بوروسيا دورتموند - إشبيلية
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
سيجنال إيدونا بارك
باريس سان جيرمان - بنفيكا
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
حديقة الأمراء
نابولي - أياكس
الأربعاء 12 أكتوبر 2022،
دييجو أرماندو مارادونا
أتلتيكو مدريد - كلوب بروج
الأربعاء 12 أكتوبر 2022،
واندا ميتروبوليتانو
رينجرز -ليفربول
الأربعاء 12 أكتوبر 2022،
إيبروكس
باير ليفركوزن - بورتو
الأربعاء 12 أكتوبر 2022،
باي أرينا
برشلونة - إنتر
الأربعاء 12 أكتوبر 2022،
سبوتيفاي كامب نو
فيكتوريا بلزن - بايرن ميونخ
الأربعاء 12 أكتوبر 2022،
دوسان أرينا
توتنهام - فرانكفورت
الأربعاء 12 أكتوبر 2022،
ملعب توتنهام هوتسبير
سبورتنج لشبونة - مارسيليا
الأربعاء 12 أكتوبر 2022،
خوسيه ألفالادي
الجولة الخامسة:
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
سالزبورج - تشيلسي
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،
ريد بول أرينا
إشبيلية - كوبنهاجن
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،
رامون سانشيز بثخوان
دينامو زغرب - ميلان
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،
ماكسيمير
سلتيك - شاختار
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،
سلتيك بارك
لايبزيج - ريال مدريد
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،
ريد بول أرينا
بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،
سيجنال إيدونا بارك
باريس سان جيرمان -مكابي
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،
حديقة الأمراء
بنفيكا - يوفنتوس
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،
ملعب النور
كلوب بروج -بورتو
الأربعاء 26 أكتوبر 2022،
يان بريدل
إنتر - فيكتوريا بلزن
الأربعاء 26 أكتوبر 2022،
جوسيبي مياتسا
نابولي - رينجرز
الأربعاء 26 أكتوبر 2022،
دييجو أرماندو مارادونا
أياكس - ليفربول
الأربعاء 26 أكتوبر 2022،
يوهان كرويف أرينا
أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن
الأربعاء 26 أكتوبر 2022،
واندا ميتروبوليتانو
برشلونة - بايرن ميونخ
الأربعاء 26 أكتوبر 2022،
سبوتيفاي كامب نو
توتنهام - سبورتنج لشبونة
الأربعاء 26 أكتوبر 2022،
ملعب توتنهام هوتسبير
فرانكفورت - مارسيليا
الأربعاء 26 أكتوبر 2022،
دويتشه بنك بارك
الجولة السادسة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
بورتو - أتلتيكو مدريد
الثلاثاء 1 نوفمبر 2022،
دراجاو
باير ليفركوزن- كلوب بروج
الثلاثاء 1 نوفمبر 2022،
باي أرينا
ليفربول - نابولي
الثلاثاء 1 نوفمبر 2022،
أنفيلد
رينجرز - أياكس
الثلاثاء 1 نوفمبر 2022،
إيبروكس
بايرن ميونخ - إنتر
الثلاثاء 1 نوفمبر 2022،
أليانز أرينا
فيكتوريا بلزن - برشلونة
الثلاثاء 1 نوفمبر 2022،
دوسان أرينا
سبورتنج لشبونة - فرانكفورت
الثلاثاء 1 نوفمبر 2022،
جوزيه ألفالادي
مارسيليا - توتنهام
الثلاثاء 1 نوفمبر 2022،
فيلودروم
ريال مدريد - سلتيك
الأربعاء 2 نوفمبر 2022،
سانتياجو برنابيو
شاختار - لايبزيج
الأربعاء 2 نوفمبر 2022،
ملعب الجيش البولندي
تشيلسي - دينامو زغرب
الأربعاء 2 نوفمبر 2022،
ستامفورد بريدج
ميلان - سالزبورج
الأربعاء 2 نوفمبر 2022،
سان سيرو
مانشستر سيتي - إشبيلية
الأربعاء 2 نوفمبر 2022،
اتحاد
كوبنهاجن - بوروسيا دورتموند
الأربعاء 2 نوفمبر 2022،
باركن
يوفنتوس - باريس سان جيرمان
الأربعاء 2 نوفمبر 2022،
أليانز ستاديوم
مكابي - بنفيكا
الأربعاء 2 نوفمبر 2022،
-