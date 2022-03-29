تعرف على جدول ومواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أوروبا، والقنوات الناقلة، وما هي مجموعات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022؟

رغم عدم تحديد المنتخبات المشاركة، بدأ العد التنازلي لكأس العالم 2022 ، والذي سيقام للمرة الأولى في بلد عربي هي قطر، وسيقام للمرة الثانية في قارة آسيا.

أجريت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بالقارة الأوروبية يوم الإثنين 7 ديسمبر 2020، وقد أخرجت مجموعات في المتناول بالنسبة لكبار القارة العجوز، على غرار ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

غاب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد مفاجأة مدوية حققها منتخب السويد في الملحق المؤهل للمونديال، وبالطبع سيقاتل الآتزوري على العودة من جديد لكأس العالم وهو ما يبدو في المتناول، خاصةً مع المستوى الجيد الذي يقدمه الطليان مع روبيرتو مانشيني.

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وستشهد التصفيات مشاركة منتخب قطر بعد حصوله على دعوة من الاتحاد الأوروبي، وسيلعب العنابي في المجموعة الأولى ولكن لن يتم احتساب نتائجه بشكل رسمي وستكون مبارياته كالمباريات الودية مع منتخبات المجموعة وهم البرتغال، صربيا، أيرلندا، لوكسمبورج، وأذربيجان.

لكن، ما هي مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 لأوروبا وما هو جدول المباريات والقنوات الناقلة؟.

جدول مباريات وترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022

مباريات مثيرة ينتظرها عشاق كرة القدم في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022، خاصةً في المسار الثالث الذي وقع فيه منتخبي البرتغال وإيطاليا.

المسار الأول

نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب اسكتلندا - أوكرانيا تأجلت - هامبدن بارك ويلز - النمسا الخميس 24 مارس 2022،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-2 استاد كارديف سيتي

النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من نصف النهائي الأول - ويلز يونيو 2022 - لم يتحدد

المسار الثاني

نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب روسيا - بولندا ألغيت - VTB أرينا السويد - التشيك الخميس 24 مارس 2022،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-1 فريندز أرينا

النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب بولندا - السويد الثلاثاء 29 مارس 2022،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-2 ملعب سيليزيا

المسار الثالث

نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب إيطاليا - مقدونيا الشمالية الخميس 24 مارس 2022،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-0 رينزو باربيرا البرتغال - تركيا الخميس 24 مارس 2022،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-3 دراجاو

النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب البرتغال - مقدونيا الشمالية الثلاثاء 29 مارس 2022،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-2 دراجاو

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 صربيا 8 6 2 0 18 9 +9 20 2 البرتغال 8 5 2 1 17 6 +11 17 3 جمهورية آيرلندا 8 2 3 3 11 8 +3 9 4 لوكسمبورج 8 3 0 5 8 18 -10 9 5 آذربيجان 8 0 1 7 5 18 -13 1

جدول مباريات المجموعة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب البرتغال - آذربيجان الأربعاء 24 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-1 ملعب يوفنتوس صربيا - جمهورية أيرلندا الأربعاء 24 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 2-3 ملعب ريد ستار جمهورية أيرلندا - لوكسمبورج السبت 27 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-0 ملعب أفيفا صربيا - البرتغال السبت 27 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 2-2 ملعب ريد ستار آذربيجان - صربيا الثلاثاء 30 مارس 2021،



18:00 مصر، 20:00 السعودية 2-1 ستاد باكي الأوليمبي لوكسمبورج - البرتغال الثلاثاء 30 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 3-1 ملعب جوزي بارتيل البرتغال - أيرلندا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-2 ستاد ألجارفي لوكسمبورج - آذربيجان الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-2 ستاد لوكسمبورج جمهورية أيرلندا- آذربيجان السبت 4 سبتمبر 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-1 ستاد أفيفا صربيا - لوكسمبورج السبت 4 سبتمبر 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-4 ستاد رايكو ميتيتش آذربيجان - البرتغال الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 3-0 ستاد باكي جمهورية أيرلندا - صربيا الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 ستاد أفيفا البرتغال - لوكسمبورج الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-5 ستاد ألجارفي صربيا - آذربيجان الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-3 ستاد رايكو ميتيتش أيرلندا - البرتغال الخميس 11 نوفمبر 2021 0-0 ستاد أفيفا لوكسمبورج - أذربيجان الخميس 11 نوفمبر ٢٠٢١ 1-3 ستاد باكو لوكسمبورج - جمهورية آيرلندا الأحد 14 نوفمبر 2021 3-0 ستاد لوكسمبورج البرتغال - صربيا الأحد 14 نوفمبر 2021 2-1 ستاد دا لوز

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إسبانيا 8 6 1 1 15 5 +10 19 2 السويد 8 5 0 3 12 6 +6 15 3 اليونان 8 2 4 2 8 8 0 10 4 جورجيا 8 2 1 5 6 12 -6 7 5 كوسوفو 8 1 2 5 5 15 -10 5

جدول مباريات المجموعة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب السويد - جورجيا الخميس 25 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-1 فريندز أرينا إسبانيا - اليونان الخميس 25 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-1 نويفا لوس كارمينيس جورجيا - إسبانيا الأحد 28 مارس 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-1 بوريس بايتشادزه دينامو أرينا كوسوفو - السويد الأحد 28 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 3-0 ملعب فاضل فوكري اليونان - جورجيا الأربعاء 31 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 ستاد تومبا إسبانيا - كوسوفو الأربعاء 31 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-3 لا كارتوخا جورجيا - كوسوفو الخميس 2 سبتمبر 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-0 ستاد باتومي السويد - إسبانيا الخميس 2 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-2 فريندز أرينا كوسوفو - اليونان الأحد 5 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 ستاد فاضل فوكري إسبانيا - جورجيا الأحد 5 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-4 نويفو فيفيرو اليونان - السويد الأربعاء 8 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-2 الملعب الأولمبي بأثينا كوسوفو - إسبانيا الأربعاء 8 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-0 ستاد فاضل فوكري كوسوفو - جورجيا الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-1 ستاد فاضل فوكري السويد - اليونان الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-2 فريندز أرينا اليونان - إسبانيا الخميس 11 نوفمبر 2021 1-0 الملعب الأولمبي بأثينا جورجيا - السويد الخميس 11 نوفمبر 2021 0-2 ستاد باتومي اليونان -كوسوفو الأحد 14 نوفمبر 2021 1-1 ستاد أولمبيك إسبانيا -السويد الأحد 14 نوفمبر 2021 0-1 لا كارتوخا

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 سويسرا 8 5 3 0 15 2 +13 18 2 إيطاليا 8 4 4 0 13 2 +11 16 3 أيرلندا الشمالية 8 2 3 3 6 7 -1 9 4 بلغاريا 8 2 2 4 6 14 -8 8 5 ليتوانيا 8 1 0 7 4 19 -15 3

جدول مباريات المجموعة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب بلغاريا - سويسرا الخميس 25 مارس 2021،



19:00 مصر، 20:00 السعودية 3-1 فاسيل ليفسكي إيطاليا - أيرلندا الشمالية الخميس 25 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-2 إنيو تارديني بلغاريا - إيطاليا الأحد 28 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-0 فاسيل ليفسكي سويسرا - ليتوانيا الأحد 28 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-1 إيه إف جي أرينا ليتوانيا - إيطاليا الأربعاء 31 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-0 LFF أيرلندا الشمالية - بلغاريا الأربعاء 31 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 ويندسور بارك إيطاليا - بلغاريا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 ستاد أرتيمو فرانكي ليتوانيا - أيرلندا الشمالية الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 4-1 LFF بلغاريا - ليتوانيا الأحد 5 سبتمبر 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-1 ستاد فاسيل ليفسكي سويسرا - إيطاليا الأحد 5 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 سانت جاكوب بارك إيطاليا - ليتوانيا الأربعاء 8 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-5 ستاد سيتا ديل تريكولور أيرلندا الشمالية - سويسرا الأربعاء 8 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 ويندسور بارك بلغاريا - جمهورية أيرلندا الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-2 ستاد فاسيل ليفسكي ليتوانيا - سويسرا الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 4-0 LFF أيرلندا الشمالية - ليتوانيا الجمعة 12 نوفمبر 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-1 ويندسور بارك إيطاليا - سويسرا الجمعة 12 نوفمبر 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-1 سان سيرو آيرلندا الشمالية - إيطاليا الإثنين 15 نوفمبر 2021 0-0 ويندسور بارك سويسرا - بلغاريا الإثنين 15 نوفمبر 2021 0-4 سويسبور أرينا

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 فرنسا 8 5 3 0 18 3 +15 18 2 أوكرانيا 8 2 6 0 11 8 +3 12 3 فنلندا 8 3 2 3 10 10 0 11 4 البوسنة والهرسك 8 1 4 3 9 12 -3 7 5 كازاخستان 8 0 3 5 5 20 -15 3

جدول مباريات المجموعة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب فرنسا - أوكرانيا الأربعاء 24 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-1 ملعب فرنسا فنلندا- البوسنة والهرسك الأربعاء 24 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 2-2 ملعب هلسنكي الأولمبي كازاخستان - فرنسا الأحد 28 مارس 2021،



15:00 مصر، 16:00 السعودية 2-0 أساتانا أرينا أوكرانيا - فنلندا الأحد 28 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 سنترال ستاديوم البوسنة والهرسك - فرنسا الأربعاء 31 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 ستاد جربافيتشا أوكرانيا - كازاخستان الأربعاء 31 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 ملعب أوليمبيسكي كازاخستان - أوكرانيا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-2 أستانا أرينا فرنسا - البوسنة والهرسك الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 ستاد دي لا مينو فنلندا - كازاخستان السبت 4 سبتمبر 2021،



15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-1 ستاد هيلسينكي أوكرانيا - فرنسا السبت 4 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 ملعب أوليمبيسكي البوسنة والهرسك - كازاخستان الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-2 ستاد بيلينو بولي فرنسا - فنلندا الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-2 ستاد حديقة ليون كازاخستان - فنلندا الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،



16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-0 أستانا أرينا أوكرانيا - البوسنة والهرسك الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 أرينا لفيف البوسنة والهرسك - فنلندا السبت 13 نوفمبر 2021 3-1 بيلينو بولي فرنسا - كازاخستان السبت 13 نوفمبر 2021 0-8 حديقة الأمراء الوسنة والهرسك - أوكرانيا الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 2-0 بيلينو بولي فنلندا - فرنسا الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 2-0 ستاد هيلسينكي

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بلجيكا 8 6 2 0 25 6 +19 20 2 ويلز 8 4 3 1 14 9 +5 15 3 التشيك 8 4 2 2 14 9 +5 14 4 إستوانيا 8 1 1 5 9 21 -12 4 5 روسيا البيضاء 8 1 0 7 7 24 -17 3

جدول مباريات المجموعة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب إستوانيا - جمهورية التشيك الأربعاء 24 مارس 2021،



19:00 مصر، 20:00 السعودية 6-2 أ.لي كوك أرينا بلجيكا - ويلز الأربعاء 24 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-3 دين دريف روسيا البيضاء - إستوانيا السبت 27 مارس 2021،



19:00 مصر، 20:00 السعودية 2-4 ملعب دينامو جمهورية التشيك - بلجيكا السبت 27 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-1 إيدن أرينا بلجيكا - روسيا البيضاء الثلاثاء 30 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-8 دين دريف ويلز - جمهورية التشيك الثلاثاء 30 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-1 ستاد كارديف سيتي التشيك - روسيا البيضاء الخميس 2 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-1 ستاد ميستسكي إستونيا - بلجيكا الخميس 2 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 5-2 ستاد ليليكولا روسيا البيضاء - ويلز الأحد 5 سبتمبر 2021،



15:00 مصر، 16:00 السعودية 3-2 ستاد سنترال بلجيكا - جمهورية التشيك الأحد 5 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-3 ستاد الملك بادوين روسيا البيضاء - بلجيكا الأربعاء 8 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 ستاد كازان ويلز - إستونيا الأربعاء 8 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 ستاد كارديف سيتي جمهورية التشيك - ويلز الجمعة 8 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-2 ستاد ميستسكي إستوانيا - روسيا البيضاء الجمعة 8 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-2 ستاد ليليكولا روسيا البيضاء - التشيك الإثنين 11 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-0 ستاد كازان إستونيا - ويلز الإثنين 11 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 ستاد ليليكولا بلجيكا - إستونيا السبت 13 نوفمبر 2021 1-3 كينج بادوين ويلز - روسيا البيضاء السبت 13 نوفمبر 2021 1-5 ستاد كارديف سيتي التشيك - إستونيا الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 0-2 ستاد ليتنا ويلز - بلجيكا الثلاثاء 16 نوفمبر 1-1 ستاد كارديف سيتي

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الدنمارك 10 9 0 1 30 3 +27 27 2 اسكتلندا 10 7 2 1 17 7 +10 23 3 إسرائيل 10 5 1 4 23 21 +2 16 4 النمسا 10 5 1 4 19 17 +2 16 5 جزر فارو 10 1 1 8 7 23 -16 4 6 مولدوفا 10 0 1 9 5 30 -25 1

جدول مباريات المجموعة السادسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب إسرائيل - الدنمارك الخميس 25 مارس 2021،



19:00 مصر، 20:00 السعودية 2-0 ملعب بلومفيلد اسكتلندا - النمسا الخميس 25 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 2-2 هامبدين بارك مولدوفا - جزر فارو الخميس 25 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-1 زيمبرو الدنمارك - مولدوفا الأحد 28 مارس 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-8 إم سي إتش أرينا النمسا - جزر فارو الأحد 28 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-3 ملعب إرنست هابيل إسرائيل - اسكتلندا الأحد 28 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 ملعب بلومفيد النمسا - الدنمارك الأربعاء 31 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 4-0 ستاد إرنست هابيل مولدوفا - إسرائيل الأربعاء 31 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 4-1 ستاد زيمبرو اسكتلندا - جزر فارو الأربعاء 31 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-4 هامبدين بارك الدنمارك - اسكتلندا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-2 باركين جزر فارو - إسرائيل الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 4-0 تورسفولور مولدوفا - النمسا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-0 ستاد زيمبرو جزر فارو - الدنمارك السبت 4 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 تورسفولر إسرائيل - النمسا السبت 4 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-5 ستاد سامي أوفر اسكتلندا - مولدوفا السبت 4 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-1 هامبدين بارك النمسا - اسكتلندا الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 إرنست هابيل الدنمارك - إسرائيل الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-5 ستاد باركين جزر فارو - مولدوفا الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-2 تورسفولر الدنمارك - النمسا الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-1 ستاد باركين جزر فارو - اسكتلندا الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 تورسفولر إسرائيل - مولدوفا الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-2 ستاد تيرنر مولدوفا - اسكتلندا الجمعة 12 نوفمبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 2-0 ملعب زيمبرو النمسا - إسرائيل الجمعة 12 نوفمبر 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 2-4 ارنست هابيل الدنمارك - جزر فارو الجمعة 12 نوفمبر 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-3 باركت ستاديون النمسا - مولدوفا الإثنين 15 نوفمبر 2021 1-4 ستاد ورثرسي إسرائيل - جزر فارو الإثنين 15 نوفمبر 2021 2-3 ستاد ناتانيا اسكتلندا - الدنمارك الإثنين 15 نوفمبر 2021 0-2 هامبدن بارك

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 هولندا 10 7 2 1 33 8 +25 23 2 تركيا 10 6 3 1 27 16 +11 21 3 النرويج 10 5 3 2 15 8 +7 18 4 الجبل الأسود 10 3 3 4 14 15 -1 12 5 لاتفيا 10 2 3 5 11 14 -3 9 6 جبل طارق 10 0 0 10 4 43 -39 0

جدول مباريات المجموعة السابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب تركيا - هولندا الأربعاء 24 مارس 2021،



19:00 مصر، 20:00 السعودية 2-4 ملعب أتاتورك الأولمبي جبل طارق - النرويج الأربعاء 24 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 3-0 ملعب فيكتوريا لاتفيا - الجبل الأسود الأربعاء 24 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 2-1 ملعب سكونتو الجبل الأسود - جبل طارق السبت 27 مارس 2021،



16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-4 ملعب بودجوريتسا النرويج - تركيا السبت 27 مارس 2021،



19:00 مصر، 20:00 السعودية 3-0 لاروزاليدا هولندا - لاتفيا السبت 27 مارس 2021،



19:00 مصر، 20:00 السعودية 0-2 أمستردام أرينا جبل طارق - هولندا الثلاثاء 30 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 7-0 ستاد فيكتوريا الجبل الأسود - النرويج الثلاثاء 30 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 ستاد سيتي تركيا - لاتفيا الثلاثاء 30 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 3-3 ستاد أتاتورك الأوليمبي لاتفيا - جبل طارق الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-3 ستاد داوجافا النرويج - هولندا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 ستاد أوليفال تركيا - الجبل الأسود الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-2 فودافون بارك لاتفيا - النرويج السبت 4 سبتمبر 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-0 ستاد داوجافا جبل طارق - تركيا السبت 4 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 3-0 ستاد فيكتوريا هولندا - الجبل الأسود السبت 4 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-4 ستاد فيليبس الجبل الأسود - لاتفيا الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 ستاد سيتي هولندا - تركيا الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-6 يوهان كرويف أرينا النرويج - جبل طارق الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-5 ستاد أوليفال جبل طارق - الجبل الأسود الجمعة 8 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 3-0 ستاد فيكتوريا لاتفيا - هولندا الجمعة 8 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 ستاد داوجافا تركيا - النرويج الجمعة 8 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 ستاد فنربخشة لاتفيا - تركيا الإثنين 11 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-1 ستاد داوجافا هولندا - جبل طارق الإثنين 11 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-6 ستاد فينورد النرويج - الجبل الأسود الإثنين 11 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-2 ستاد أوليفال النرويج - لاتفيا السبت 13 نوفمبر 2021 0-0 أوليفال تركيا - جبل طارق السبت 13 نوفمبر 2021 0-6 باشاك شهير فاتح تيريم الجبل الأسود - هولندا السبت 13 نوفمبر 2021 2-2 ستاد سيتي هولندا - النرويج الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 0-2 ملعب فينورد الجبل الأسود - تركيا الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 2-1 بودجوريكا سيتي جبل طارق - لاتفيا الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 3-1 ستاد فيكتوريا

المجموعة الثامنة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 كرواتيا 10 7 2 1 21 4 +17 23 2 روسيا 10 7 1 2 19 6 +13 22 3 سلوفاكيا 10 3 5 2 17 10 +7 14 4 سلوفينيا 10 4 2 4 13 12 +1 14 5 قبرص 10 1 2 7 4 21 -17 5 6 مالطا 10 1 2 7 9 30 -21 5

جدول مباريات المجموعة الثامنة

المباراة الموعد النتيجة الملعب سلوفينيا - كرواتيا الأربعاء 24 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-1 ملعب ستوزيتسه قبرص - سلوفاكيا الأربعاء 24 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-0 ملعب جي إس بي مالطة - روسيا الأربعاء 24 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 3-1 ملعب تاكالي الوطني روسيا - سلوفينيا السبت 27 مارس 2021،



16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-2 ملعب فيشت كرواتيا - قبرص السبت 27 مارس 2021،



19:00 مصر، 20:00 السعودية 0-1 ملعب ريبيكا سلوفاكيا - مالطة السبت 27 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 2-2 سيتي أرينا قبرص - سلوفينيا الثلاثاء 30 مارس 2021،



18:00 مصر، 20:00 السعودية 0-1 ملعب جي إس بي كرواتيا - مالطة الثلاثاء 30 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-3 ستاد رويفيتشا سلوفاكيا - روسيا الثلاثاء 30 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-2 ستاد أنتون مالاتينسكي مالطا - قبرص الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-3 الملعب الوطني روسيا - كرواتيا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 ستاد لوجنيكي سلوفينيا - سلوفاكيا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 ستاد ستوجيتسي قبرص - روسيا السبت 4 سبتمبر 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-0 GSP سلوفينيا - مالطا السبت 4 سبتمبر 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-1 ستاد ستوجيتسي سلوفاكيا - كرواتيا السبت 4 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 تيلني بولي كرواتيا - سلوفينيا الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-3 ستاد بوليود روسيا - مالطا الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-2 أوتكريتي أرينا سلوفاكيا - قبرص الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-2 تيهيلني بولي قبرص - كرواتيا الجمعة 8 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 3-0 GSP مالطة - سلوفينيا الجمعة 8 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 4-0 الملعب الوطني روسيا - سلوفاكيا الجمعة 8 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-1 أوتكريتي أرينا قبرص - مالطا الإثنين 11 أكتوبر 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-2 أيك أرينا كرواتيا - سلوفاكيا الإثنين 11 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-2 ستاد جرادسكي فرت سلوفينيا - روسيا الإثنين 11 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-1 ليودسكي فرت مالطا - كرواتيا الخميس 11 نوفمبر 2021 7-1 الملعب الوطني روسيا - قبرص الخميس 11 نوفمبر 2021 0-6 جازبروم ستاديوم كرواتيا - روسيا الأحد 14 نوفمبر 2021 0-1 ستاد بوليود مالطا - سلوفاكيا الأحد 14 نوفمبر 2021 6-0 ستاد ناشيونال سلوفينيا - قبرص الأحد 14 نوفمبر 2021 1-2 ستوجيتسي

المجموعة التاسعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إنجلترا 10 8 2 0 39 3 +36 26 2 بولندا 10 6 2 2 30 11 +19 20 3 ألبانيا 10 6 0 4 12 12 0 18 4 المجر 10 5 2 3 19 13 +6 17 5 أندورا 10 2 0 8 8 24 -16 6 6 سان مارينو 10 0 0 10 1 46 -45 0

جدول مباريات المجموعة التاسعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب المجر - بولندا الخميس 25 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 3-3 بوشكاش أرينا أندورا - ألبانيا الخميس 25 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-0 الملعب الوطني إنجلترا - سان مارينو الخميس 25 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-5 ملعب ويمبلي ألبانيا - إنجلترا الأحد 28 مارس 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-0 ملعب كمال ستافا سان مارينو - المجر الأحد 28 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 3-0 ملعب سان مارينو بولندا - أندورا الأحد 28 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-3 ملعب الجيش البولندي أندورا - المجر الأربعاء 31 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 4-1 الملعب الوطني إنجلترا - بولندا الأربعاء 31 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-2 ملعب ويمبلي سان مارينو - ألبانيا الأربعاء 31 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-0 ستاد سان مارينو أندورا - سان مارينو الخميس 2 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-2 الملعب الوطني المجر - إنجلترا الخميس 2 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 4-0 بوشكاش أرينا بولندا - ألبانيا الخميس 2 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-4 نارودوي ألبانيا - المجر الأحد 5 سبتمبر 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-1 إلباسان أرينا إنجلترا - أندورا الأحد 5 سبتمبر 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-4 ستاد ويمبلي سان مارينو - بولندا الأحد 5 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 7-1 ستاد سان مارينو ألبانيا - سان مارينو الأربعاء 8 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-5 إلباسان أرينا المجر - أندورا الأربعاء 8 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-2 بوشكاش أرينا بولندا - إنجلترا الأربعاء 8 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 نارودوفي ألبانيا - بولندا الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 أرينا كومبيتاري إنجلترا - المجر الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 ستاد ويمبلي سان مارينو - أندورا الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 3-0 ستاد سان مارينو أندورا - بولندا الجمعة 12 نوفمبر 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 4-1 الملعب الوطني إنجلترا - ألبانيا الجمعة 12 نوفمبر 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-5 ويمبلي المجر - سان مارينو الجمعة 12 نوفمبر 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-4 جروباما أرينا ألبانيا - أندورا الإثنين 15 نوفمبر 2021 0-1 أرينا كومبيتاري بولندا - المجر الإثنين 15 نوفمبر 2021 2-1 نارودوفي سان مارينو - إنجلترا الإثنين 15 نوفمبر 2021 10-0 ستاد سان مارينو

المجموعة العاشرة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ألمانيا 10 9 0 1 36 4 +32 27 2 مقدونيا الشمالية 10 5 3 2 23 11 +12 18 3 رومانيا 10 5 2 3 13 8 +5 17 4 أرمينيا 10 3 3 4 9 20 -11 12 5 آيسلندا 10 2 3 5 12 18 -6 9 6 ليشتنشتاين 10 0 1 9 2 34 -32 1

جدول مباريات المجموعة العاشرة

المباراة الموعد النتيجة الملعب ليشتنشتاين - أرمينيا الخميس 25 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-0 راين بارك ألمانيا - آيسلندا الخميس 25 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-3 إم إس في أرينا رومانيا - مقدونيا الشمالية الخميس 25 مارس 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية 2-3 إيلي أوانا أرمينيا - آيسلندا الأحد 28 مارس 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-2 ملعب فازكين سركيسيان مقدونيا الشمالية - ليشتنشتاين الأحد 28 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-5 ملعب فيليب الثاني رومانيا - ألمانيا الأحد 28 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 ناشيونال أرينا أرمينيا - رومانيا الأربعاء 31 مارس 2021،



18:00 مصر، 20:00 السعودية 2-3 ملعب فازكين سركيسيان ألمانيا - مقدونيا الشمالية الأربعاء 31 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-1 إم إس في أرينا ليشتنشتاين - آيسلندا الأربعاء 31 مارس 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 4-1 ستاد راين بارك آيسلندا - رومانيا الخميس 2 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-0 لاوجاردالسفولور ليشتنشتاين - ألمانيا الخميس 2 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-0 كيبون بارك مقدونيا الشمالية - أرمينيا الخميس 2 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 توشي بروسكي أرينا آيسلندا - مقدونيا الشمالية الأحد 5 سبتمبر 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-2 لاوجاردالسفولور ألمانيا - أرمينيا الأحد 5 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-6 مرسيدس بنز أرينا رومانيا - ليشتنشتاين الأحد 5 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-2 أرينا ناسيونالا أرمينيا - ليشتنشتاين الأربعاء 8 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 فازجين سارجسيان آيسلندا - ألمانيا الأربعاء 8 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 4-0 لاوجاردالسفولور مقدونيا الشمالية - رومانيا الأربعاء 8 سبتمبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 توشي برويسكي ارينا ألمانيا - رومانيا الجمعة 8 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-2 فولكسبارك آيسلندا - أرمينيا الجمعة 8 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 لاوجاردالسفولور ليشتنشتاين - مقدونيا الشمالية الجمعة 8 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 4-0 ستاد راين بارك آيسلندا - ليشتنشتاين الإثنين 11 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-4 لاوجاردالسفولور مقدونيا الشمالية - ألمانيا الإثنين 11 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 4-0 توشي برويسكي أرينا رومانيا - أرمينيا الإثنين 11 أكتوبر 2021،



20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-1 ستاد ستيوا ألمانيا - ليشتنشتاين الخميس 11 نوفمبر 2021 0-9 فولكسفاجن آرينا أرمينيا - مقدونيا الشمالية الخميس 11 نوفمبر 2021 5-0 ريبابليكان ستاديوم رومانيا - آيسلندا الخميس 11 نوفمبر 2021 0-0 ستيوا أرمينيا - ألمانيا الأحد 14 نوفمبر 2021 4-1 فازجين سارجسيان ليشتنشتاين - رومانيا الأحد 14 نوفمبر 2021 2-0 ستاد راينبارك مقدونيا الشمالية - آيسلندا الأحد 14 نوفمبر 2021 1-3 توشي برويسكي أرينا

جدول تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا

ستبدأ تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا في مارس 2021، وسيستمر دور المجموعات حتى نوفمبر 2021، أما الملحق فسيلعب في مارس 2022.

الجولة الأولى: 24-25 مارس 2021

24-25 مارس 2021 الجولة الثانية: 27-28 مارس 2021

27-28 مارس 2021 الجولة الثالثة: 30-31 مارس 2021

30-31 مارس 2021 الجولة الرابعة: 1-2 سبتمبر 2021

1-2 سبتمبر 2021 الجولة الخامسة: 4-5 سبتمبر 2021

4-5 سبتمبر 2021 الجولة السادسة: 7-8 سبتمبر 2021

7-8 سبتمبر 2021 الجولة السابعة: 8-9 أكتوبر 2021

8-9 أكتوبر 2021 الجولة الثامنة: 11-12 أكتوبر 2021

11-12 أكتوبر 2021 الجولة التاسعة: 11-13 نوفمبر 2021

11-13 نوفمبر 2021 الجولة العاشرة: 14-16 نوفمبر 2021

14-16 نوفمبر 2021 الملحق: 24، 25، 28، 29 مارس 2022

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ما هي القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022 أوروبا؟

تُنقل كل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لأغلب هذه المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.