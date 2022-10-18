ترتيب متأخر وصافرات استهجان .. ليلة محبطة لمبابي في حفل الكرة الذهبية

الجمهور قابل مبابي بصافرات استهجان أثناء دخوله إلى حفل الكرة الذهبية مساء الإثنين.

جاء حفل الكرة الذهبية الذي أقيم مساء الإثنين في العاصمة الفرنسية، باريس، ليمنح كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان ليلة محبطة جديدة في مسيرته.

بشكل لا يُصدق، تلقى كيليان مبابي صافرات استهجان أثناء وصوله إلى حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في باريس مساء الإثنين.

مبابي ارتبط مؤخرًا بخروج مثير للجدل من باريس سان جيرمان، على الرغم من توقيع عقد جديد ضخم في مايو الماضي.

ونفى مبابي رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وكشف عن شعوره بالذهول عندما ظهرت تقارير زعمت رغبته في الرحيل عن "حديقة الأمراء" يوم الثلاثاء الماضي، وانتقد اللاعب الشاب مزاعم أنه سرب تلك المعلومات لوسائل الإعلام الفرنسية.

لكن ذلك كله لم يمنع المشجعين على ما يبدو من الانقلاب عليه أثناء حضوره حفل الكرة الذهبية، حيث واجه صيحات استهجان واضحة أثناء دخوله إلى مسرح دو شاتليه.

مبابي دخل إلى مسرح دو شاتليه مع والده، وكانت صافرات الاستهجان مسموعة بشدة، رغم أن النجم الفرنسي توقف لإعطاء مشجع شاب مصافحة بقبضة اليد.

وبدا مبابي متماسكًا للغاية على الرغم من رد الفعل السلبي أثناء وصوله، حيث ابتسم وذهب بثقة لالتقاط الصور على السجادة الحمراء.

يذكر أن مبابي احتل المركز السادس في تصويت الكرة الذهبية، والتي فاز بها مواطنه كريم بنزيما قائد ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني.