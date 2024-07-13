ترتيب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026 والقنوات الناقلة ومجموعات مصر والجزائر والمغرب وجميع المنتخبات، ومتى ستبدأ المباريات ومتى تنتهي؟

أجريت قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2025 التي تقام بالمغرب والتي ستكون نسخة واعدة في إحدى البلدان الكروية المزدهرة بالقارة السمراء.

منتخب كوت ديفوار هو حامل لقب آخر نسخة من كأس أمم إفريقيا بعدما توج بها على أرضه وأمام جماهيره على حساب منتخب نيجيريا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على ترتيب مجموعات تصفيات كأس إفريقيا 2025.

ما هو نظام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2025.

وقد تم تقسيم 48 منتخبًا في 12 مجموعة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني مباشرة إلى كأس إفريقيا 2025 فيما عدا المغرب صاحبة الاستضافة.

ما هو موعد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

من المنتظر بداية مباريات التصفيات من سبتمبر 2024، وتستمر حتى الجولة الأخيرة والتي ستكون في نوفمبر 2024.

الجولة الموعد الأولى والثانية 2-10 سبتمبر 2024 الثالثة والرابعة 7-15 أكتوبر 2024 الخامسة والسادسة 11-19 نوفمبر 2024

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

المجموعة الأولى:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مدغشقر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جزر القمر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الجابون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إفريقيا الوسطى 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ليسوتو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كاب فيردي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بوتسوانا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بنين 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ليبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 رواندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 توجو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ليبيريا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 السودان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 النيجر 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 كوت ديفوار 0 0 0 0 0 0 0 0 2 زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سيراليون 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تشاد 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 الكونغو الديمقراطية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إثيوبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 موزمبيق 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إيسواتيني 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة العاشرة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ناميبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 زيمبابوي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الحادية عشرة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 جنوب إفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أوغندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الكونغو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جنوب السودان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية عشرة: