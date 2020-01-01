بعد تصريحات مساعد العمري .. ما هو ترتيب الدوري السعودي؟

تعرف على ترتيب الدوري السعودي حتى توقف في مارس بسبب فيروس كورونا، وما هو ترتيب الهلال والنصر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؟

أحمد رضوان | تويتر

كان الموسم الماضي من الدوري السعودي أكثر المواسم إثارةً على الإطلاق، فقد أدخلت عليه الهيئة الرياضية العديد من التغييرات والتعديلات التي أتت ثمارها حتى قبل انتهاء الموسم، ووضعت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قمة الدوريات العربية دون منازع، وذلك رغم تواجد دوريات عريقة في المنطقة على غرار الدوري المصري وغيره.

فاز النصر بالدوري السعودي الموسم الماضي بعد صراع قوي مع الجار الهلال، وذلك ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الغريم التقليدي والتعاون، ثم لحق بهم الأهلي بعد حصوله على المركز الرابع، أما في صراع القاع فقد ودع دوري المحترفين الموسم الماضي القادسية والباطن وأُحد، وصعد بدلاً منهم هذا الموسم ضمك والعدالة وأبها.

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امتدت الإثارة الموسم الماضي إلى صراع هداف الدوري السعودي ، فبعد أن كان الصراع منحصرًا في الدور الأول على بافيتيمبي جوميس وتاوامبا، دخل عبد الرزاق حمد الله الصراع بقوة ونجح في إنهاء الموسم في المركز الأول بعدد قياسي من الأهداف بلغ 34 هدفًا، وجاء خلفه ثنائي التعاون والهلال ومن خلفها عمر السومة الذي عانى كثيرًا الموسم الماضي.

وبعد بداية الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وتحديدًا مع انقضاء النصف الأول ووصولنا للجولة 22، أصدر الاتحاد السعودي قرار بتوقف المسابقة وجميع المسابقات بسبب فيروس كورونا حتى إشعار آخر، وحتى الآن لا يعلم أحد متى يعود الدوري السعودي؟

وفي 30 أبريل 2020، خرج علينا المدير الفني مساعد العمري بتصريحات اشار فيها إلى توقعه عدم استكمال الدوري، وقال أن في هذه الحالة فإنه يرى أن يتوج النصر بالبطولة لأنه بطل الشتاء وأكد جدارته بالفوز على الهلال في آخر ديربي جمعهما.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي موسم 2019-2020 حتى اليوم الذي توقف فيه بسبب فيروس كورونا.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020

ترتيب الدوري السعودي

انتهت الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بتصدر الهلال برصيد 51 نقطة، متفوقًا على النصر الوصيف بست نقاطٍ كاملة، وفي المركز الثالث جاء الوحدة برصيد 39 نقطة، وخلفه الأهلي بـ37 نقطة.