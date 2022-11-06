"ترتيبه كان الرابع في القيادة" .. تين هاج يكشف سر ارتداء رونالدو للشارة!

كشف المدرب الهولندي إريك تين هاج عن سر منحه لشارة قيادة مانشستر يونايتد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة أستون فيلا.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها عقب المواجهة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي، وأكد خلالها أن الظروف هي التي دفعته إلى ذلك.
وقال تين هاج: "رونالدو ترتيبه الرابع في القيادة، لكن هاري ماجواير كان على مقاعد البدلاء بالفعل، ودافيد دي خيا يقف في المرمى بعيدًا عن مناطق الأحداث".
وأردف: "هناك أيضًا كارلوس كاسيميرو قبل رونالدو في ترتيب ارتداء شارة القيادة، لكنه لا يتحدث الإنجليزية بشكل جيد".
وأكمل عن محاولة إيجاد رونالدو والتسجيل من عرضيات: "لقد كان من الغباء القيام بذلك، هناك أوقات صحيحة للعب الكرات العرضية".
جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى لصالح أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في ظل مشاركة رونالدو كأساسي طوال الـ 90 دقيقة.
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