ما هو ترتيبه بين الأسرع؟ .. كريم البركاوي يدخل تاريخ الدوري السعودي بـ"هاتريك"

زهيرة عادل
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Karim El Berkaoui Raed 2023SPL Twitter
كريم البركاويالرائدالباطندوري روشن السعودي

الرائد هزم الباطن ودخل لاعبه المغربي كريم البركاوي تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

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قاد المغربي كريم البركاوي فريقه الرائد اليوم الثلاثاء، للفوز أمام الباطن بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

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الثلاثية سجلها المغربي من الدقيقة 17 وحتى الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، أي استغرق 11 دقيقة فقط ليدخل التاريخ بهذا الهاتريك.

هذا الهاتريك هو الخامس في الموسم الجاري بشكل عام والثاني للاعبين المغاربة، إذ أن لثنائي النصر كريستيانو رونالدو (2) وأندرسون تاليسكا (1)، فيما أحرز كذلك المغربي عبد الرزاق حمد الله من الاتحاد، وكنوليدج موسونا من الطائي.

أما في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بشكل عام فيأتي هاتريك البركاوي في المركز الثاني في قائمة الأسرع، خلف هاتريك السعودي ياسر القحطاني، الذي استغرق عشر دقائق فقط، ويحل في المركز الثالث الجزائري الحاج بوقاش، الذي استغرق 12 دقيقة.

جدير بالذكر أن كريم البركاوي سجل سبعة أهداف في الموسم الجاري من دوري روشن، يحل بهم في المركز الـ15 في قائمة الهدافين.

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