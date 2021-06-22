تراوري يفتح باب العودة إلى برشلونة .. وصفقة تبادلية تقربه من "كامب نو"

أداما تراوري يؤكد على احتمالية عودته إلى صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة.

يصب أداما تراوري جناح نادي وولفرهامبتون الإنجليزي كامل تركيزه حاليًا على خوض منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، لكنه رغم ذلك لم يخف إعجابه بفكرة العودة من جديد إلى نادي برشلونة.

ويمتلك أداما تراوري عقدًا مع وولفرهامبتون حتى عام 2023، لكن الجناح الإسباني يريد تغيير الأجواء بعد الموسم المخيب للآمال مع الفريق الإنجليزي.

ما هو تاريخ أداما تراوري مع برشلونة؟

تدرج أداما تراوري في أكاديمية "لا ماسيا" الخاصة بنادي برشلونة منذ عام 2004، وبدأ مشواره مع الفريق الأول في "البلوجرانا" في 23 نوفمبر 2013 في الدوري الإسباني ضد غرناطة.

وفي المجمل لعب تراوري 4 مباريات مع الفريق الأول في برشلونة، مباراتين تحت قيادة الأرجنتيني تاتا مارتينو، فيما سجل هدفه الأول مع النادي الكتالوني ضد ويسكا في كأس ملك إسبانيا، تحت قيادة لويس إنريكي.

ورغم أن تراوري امتاز بسرعة مذهلة ومراوغات رائعة إبان فترته في برشلونة، لكن اللاعب أضاف إليها مؤخرًا قوة بدنية استثنائية، ليصبح واحدًا من بين أبرز اللاعبين في العالم.

أداما تراوري يفتح باب العودة إلى برشلونة

وفي مقابلة أجراها مع محطة "راك 1" الإذاعية الإسبانية، فتح أداما تراوري الباب أمام عودة محتملة إلى برشلونة.

وقال أداما تراوري: "برشلونة هو بيتي، هذا واقع، لقد كبرت هناك بدأت عندما كان عمري 10 سنوات، من هنا سيتعين التعامل مع وكلائي لمعرفة الأمور التي سيقدمها برشلونة".

ترينكاو مفتاح عودة أداما إلى برشلونة

وحسب صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة، لم يقدم البرتغالي ترينكاو الأداء المنتظر منه في موسمه الأول مع النادي الكتالوني، ومع حاجة برشلونة إلى كسب المال، بالإضافة إلى طلبات الهولندي رونالد كومان لتحسين مستوى الفريق، فإن البرتغالي واحد من بين اللاعبين المرشحين للخروج من "كامب نو".

ويعد ترينكاو أحد أهداف نادي وولفرهامبتون، وقد يبدو خيار الصفقة التبادلية بين النادي الإنجليزي وبرشلونة قائمًا، في ظل العلاقات الجيدة بين الناديين، بعد انتقال نيلسون سيميدو إلى "الذئاب" في الصيف الماضي.

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