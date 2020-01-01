ترانسفيرماركت يحقق حلم باكومبو ويمنحه "برشلونة تقريبًا"

لاعب فياريال السابق سخر من انتقاله إلى برشلونة

باكامبو يؤكد تراجع برشلونة في اللحظات الأخيرة عن ضمه

سخر اللاعب الكونغولي سيدريك باكامبو مهاجم فريق بكين جوان الصيني، من أخبار انتقاله إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية.

صحيفة الليكيب الفرنسية والقناة الثانية الكاتلونية كانوا قد أعلنوا في وقت سابق أن اللاعب الكونغولي سيكون مهاجم برشلونة القادم.

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اللاعب غرد عبر حسابه على موقع "تويتر" بشكل ساخر وقال: "أطلب من موقع ترانسفير ماركت تغيير النادي الذي ألعب فيه إلى برشلونة الإسباني "تقريبًا" أرجوكم".

وأضاف: "أياً كانت النتائج أنا أثق في تدبير الله وتخطيطه لكل شيء يقوم به من أجلي وأتمنى أن تكون النتائج على ما يرام".

وأردف: "أراك في نادي أخر يا جريزمان للأسف لن ألعب معك في الوقت الراهن".

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باكامبو سبق له اللاعب في صفوف فريق فياريال الإسباني وتقديم مباريات أكثر من رائعة قبل الانتقال إلى الدوري الصيني.

يذكر أن برشلونة يسعى للتعاقد مع مهاجم قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية من أجل تعويض غياب المهاجم لويس سواريز.

ترانسفير يحقق حلم باكومبو ويمنحه "برشلونة تقريبًا"

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ورغم ذلك، استجاب موقع ترانسفير ماركت ومنح باكومبو ما أراده حيث جعل النادي الحالي له وفقًا للموقع هو "برشلونة تقريبًا" كما طلب في تغريدته.

وسرعان ما تبادل اللاعب المزاح معهم، حيث نشر الصورة على حسابه على تويتر وعلق "الحلم أصبح حقيقة الآن"

— Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020

الجدير بالذكر أن برشلونة لم ينجح في التعاقد مع أي مهاجم حتى الآن بعد إصابة سواريز ومع تبقي أقل من 24 ساعة على غلق باب سوق الانتقالات الشتوية.