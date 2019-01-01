جيرارد يستخدم تصريح "ترامب" للرد على أخبار نيوكاسل

مدرب رينجرز ارتبط بخلافة بينيتيز في نيوكاسل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى ستيفن جيرارد تمامًا الأخبار التي تتحدث عن خلافته لرافا بينيتيز في تدريب نيوكاسل.

واستخدم المدير الفني الحالي لفريق رينجرز الاسكتلندي تصريح الرئيس الأمريكي رونالد ترامب ليرد على تلك الإشاعات التي نالت مستقبله.

داني ألفيش: ميسي لم يحترم الكثير من الناس

إذ قال ردًا على سؤال حول تدريبه للفريق الإنجليزي "أخبار كاذبة، لست حتى مهتمًا بها".

وقد بدأ نجم ليفربول السابق مهمته مع رينجرز في مايو 2018 ويستعد حاليًا لخوض التصفيات التمهيدية للدوري الأوروبي، إذ سيُواجه فريق سانت جوزيف من جبل طارق.

وسيتوجب على رينجرز عبور تلك المواجهة، ومن ثم التغلب على فريقين آخرين للتأهل لدور المجموعات في البطولة القارية.

يُذكر أن جيرارد ارتبط كذلك بخلافة فرانك لامبارد في تدريب ديربي كاونتي الإنجليزي، بعد رحيل مدربه لتدريب تشيلسي خلفًا لماوريتسيو ساري العائد إلى إيطاليا من بوابة يوفنتوس.