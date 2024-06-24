صفقة ملكية جديدة بعد كريم بنزيما وناتشو..

في تطور مفاجئ للأحداث، يقترب الإسباني خوسيلو ماتو، لاعب ريال مدريد، المُعار من إسبانيول، من اتخاذ خطوة الاحتراف في منطقة الخليج، ليرافق نجم الاتحاد، كريم بنزيما، وناتشو فيرنانديز الذي انتقل حديثًا إلى صفوف القادسية.

وانتقل خوسيلو إلى ريال مدريد، على سبيل الإعارة من إسبانيول، حتى نهاية يونيو الجاري، وشارك اللاعب في 49 مباراة بقميص الملكي، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة، كما خطف الأضواء بعد مشاركته بديلًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث احتاج لثلاث دقائق فقط، ليحول تأخر الريال إلى فوز على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (2-1).

وذكر الإعلامي ميجيل أنخل دياز، أن ريال مدريد قرر عدم تفعيل خيار الشراء الخاص بالمهاجم ناتشو، بناءً على قرار من اللاعب، الذي يأتي رغم فترة إعارته الناجحة مع الميرينجي.

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ويمثل قرار خوسيلو مفاجأة، خاصة بعدما ذكرت صحيفة "ماركا" خلال الساعات الماضية، بأن اللاعب يضع أولوية البقاء مع الريال، على الرحيل إلى نادٍ آخر، أو العودة إلى فريقه إسبانيول، الصاعد حديثًا إلى الدرجة الأولى.

وذكر دياز أن خوسيلو تفهم أنه في حالة البقاء مع ريال مدريد، ستكون مشاركته محدودة، في ظل الصفقات الكبرى التي تعاقد معها الملكي في الميركاتو الصيفي، بضم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي إندريك.

ويقترب خوسيلو من خوض تجربة احترافية جديدة في الخليج، ليصبح ثاني لاعبي بطل أوروبا، بعد ناتشو فيرنانديز الذي وقع، لتوه، عقدًا رسميًا مع نادي القادسية، لمدة موسمين، بعد 23 عامًا قضاها في قلعة الريال، بين مختلف الفئات السنية، وحتى وصوله إلى الفريق الأول في 2012.

في المقابل، ذكر الإعلامي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات العالمية، بأن وجهة خوسيلو المُقبلة لن تكون في السعودية، بل في الدوري القطري من بوابة الغرافة، ليصبح الأمر المؤكد هو رحيل خوسيلو رغم رغبة المدرب أنشلوتي في بقائه مع ريال مدريد.