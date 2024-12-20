النجم الفرنسي حديث الساعة في إسبانيا وفرنسا

رغم أن الخلاف بينهما وصل إلى ساحات المحاكم، لم ينس باريس سان جيرمان تهنئة نجمه السابق ونجم ريال مدريد الحالي كيليان مبابي بعيد ميلاده السادس والعشرين.

وفعل الفريق الباريسي ذلك عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشروا تصميمًا لمبابي بقميص باريس مع عبارة تهنئة بعيد ميلاده الموافق اليوم العشرين من ديسمبر.

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هذا المنشور هو الأول الذي نشره باريس سان جيرمان على وسائل التواصل الاجتماعي عن اللاعب منذ فبراير 2024 حين أعلن أنه لن يجدد عقده مع النادي العاصمي، حيث لم يشهد مبابي أي تكريم من فريقه السابق سواء على أرض الواقع أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بل إن هذا المنشور يأتي في خضم نزاع يطالب فيه مبابي باريس سان جيرمان بدفع قيمة 55 مليون يورو هي مقدار ما يدعي أنه رواتب ومكافآت مستحقة له، وفي خضم تجنب مبابي العديد من اقتراحات المصالحة مع باريس سان جيرمان التي أتت من أطراف وجهات عدة.

مؤخرًا، قاد مبابي ريال مدريد لأول لقب يحققه معهم منذ قدم إليهم في الصيف، وهو لقب كأس الإنتركونتنيننتال الذي فاز به الملكي بعد التغلب على باتشوكا المكسيكي 3-0 في مباراة سجل فيها مبابي هدفًا وصنع آخر.