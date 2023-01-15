"تراث الباريسيين ليس للبيع" .. باريس سان جيرمان يودع بارك دي برانس

فشل مفاوضات باريس سان جيرمان لشراء الملعب.

سيغادر باريس سان جيرمان ملعب بارك دي برينس، بعد إعلان عمدة باريس أن المدينة لن تبيع الملعب للنادي النادي استثمر 85 مليون يورو في السنوات القليلة الماضية لتحسين المرافق وزيادة السعة في الملعب، وكان مستعد للالتزام بمبلغ 500 مليون يورو أخرى في التجديد وتمديد أكبر للسماح للنادي بمواصلة النمو والتنافس مع أندية أوروبا الكبرى.

وخلال الفترة الماضية كان الطرفان يتفاوضان على صفقة لبيع بارك دي برانس لكن لم يتوصلوا إلى اتفاق.

وقال عمدة المدينة لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "لدينا موقف واضح للغاية بارك دي برينس ليس للبيع ولن يباع، هذا موقف حازم ونهائي إنه تراث استثنائي للباريسيين".

وقال متحدث باسم باريس سان جيرمان لشبكة "ESPN" الأمريكية: "من المدهش والمحبط أن نسمع أن عمدة باريس يتخذ موقفًا سيجبرنا بشكل فعال وجماهيرنا ومجتمعاتنا على الابتعاد عن الملعب؛ بينما أيضًا بشكل ملحوظ جدًا إضافة عشرات الملايين من اليورو إلى عبء دافعي الضرائب للحفاظ على هيكل المبنى الذي يبلغ عمره الآن 50 عامًا ويحتاج إلى تجديد".

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن عمدة المدينة تريد العمل مع النادي لتحديث الملعب، لكن إدارة النادي متردده في استثمار مبالغ كبيرة من المال في بارك دي برانس إذا لم يمتلكوا الملعب.

وأتم المصدر تصريحاته لESPN: "من المؤسف أن تقوم العمدة الآن فجأة بحجز الرهن - بشكل نهائي - مناقشات البيع التي أجريناها لفترة طويلة، مع اضطرار النادي الآن للأسف إلى تقديم خيارات بديلة لملعبنا، وهي ليست نتيجة كانت الإدارة تريدها أو التى كان يأمل جماهيرنا".